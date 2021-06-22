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Van’dan yola çıkan Covid-19 hastası yabancı uyruklu genç Gümüşhane’de karantinaya alındı

İHA

Van’dan yola çıkan Covid-19 hastası yabancı uyruklu genç Gümüşhane’de karantinaya alındı

VanSamsun seferini yapan yolcu otobüsünde bulunan ve Covid19 karantinasının 10.gününde olduğu anlaşılan Afgan yolcu Gümüşhane’deki KYK yurdunda karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre Van’dan Samsun’a gitmek üzere yola çıkan 34 YN 6901 plakalı yolcu otobüsüne Van’dan binen 21 yaşındaki Afganistan vatandaşı Agarahim Kerimi’nin Gümüşhane girişindeki Akçakale uygulama noktasında Covid19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
Emniyet güçlerinin 28 yolcunun bulunduğu otobüsteki yolcuları sorgulaması sırasında testinin pozitif olduğu anlaşılan Kerimi için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Bir süre uygulama noktasında bekletilen otobüste bulunan diğer 27 yolcunun durumu değerlendirildikten sonra “Temaslı” olarak gittikleri yerlerdeki ikametlerinde karantinaya alınmak üzere izin verilirken, Türkçe konuşamayan Kerimi bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansı tarafından karantina amacıyla Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK yurduna götürüldü.
Afganistan vatandaşı şahsın testinin 10 gün önce pozitif çıktığı, KYK yurdunda ise 14 gün karantina süresini tamamlayıncaya kadar kalacağı öğrenildi.

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