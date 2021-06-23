Gümüşhane´de vaka düşüşünde `aşı´ etkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane´de vaka düşüşünde `aşı´ etkisi

DHA

Gümüşhane´de vaka düşüşünde `aşı´ etkisi


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)KORONAVİRÜS güncel risk haritasında, en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında 2´nci sırada yer alan Gümüşhane´de aşılama hızı ve tedbirlere uyulmasıyla vakalar düşüşe geçti. Kentte geçen haftaya kıyasla yüzde 40,93´lük düşüşü değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Başer, "Gümüşhane´de aşılanan kişi sayısı arttıkça vaka sayısı düşüyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre açıkladığı, 5-11 Haziran haftasının koronavirüs risk haritasında Gümüşhane´nin 100 bin kişide 98,80 olan vaka sayısı, 12-18 Haziran haftasının güncel haritasında 57,87´ye geriledi. Aşılama hızı ve alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen kent; güncel risk haritasında, en çok vaka sayısı azalan 5 il arasında 2´inci sırada yer aldı. Geçen hafta en çok vaka görülen iller genelinde 4´üncü sıradan 27´inci sıraya gerileyen kentte, son 2 haftadır hız kazanan Covid-19 aşı sayısı ise bugün itibariyle 63 bin 120 doza ulaştı.
`AŞI ARTIKÇA VAKALAR DÜŞÜYOR´
Kentte geçen haftaya kıyasla yüzde 40,93´lük düşüşü değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Başer, sevindirici bulduğu tabloyu aşılama oranı ve tedbirlere uyulmasına bağladı. Başer, "Bu sevindirici haberi, öğrendik. Bunun da en önemli sebebi aşılama. İlimizde aşılama süreci şu anda çok iyi bir durumda günlük 1000 kişi aşılanıyor. Gümüşhane ölçeğinde çok iyi bir rakam. Gümüşhane´de aşılanan kişi sayısı artıkça vaka sayısı düşüyor. Sağlık altyapımız çok yeterli bir durumda. Herkes müracaat ettiğinde aşı yapılabiliyor. Yaş sınırlaması da 25´e çekildi. Artık 25 ve üstündeki bütün vatandaşlar aşılanıyor. Aşı konusunda vatandaşlarımızın duyarlılığı üst seviyede olmasına rağmen istenen seviyede değil. Bu noktada kötü niyetli insanların aşı noktasındaki yönlendirmelerine kulak asmamak gerekiyor. Bu salgın aşı ile aşılacak. Tarihteki bütün salgınlar aşı ile sonlanmıştır" dedi.
`NÜFUSUMUZUN YÜZDE 40´I AŞILANDI´
Kentin ortalama nüfusunun yüzde 40´ının aşılandığına dikkati çeken Başer, bu hızla gidilmesi halinde 2 ay içerisinde ilde tüm nüfusun aşılanmış olacağını da aktardı. Başer, "Gümüşhane´de şu an güncel rakamlarla yaklaşık 62 bin civarında bir aşılama gerçekleştirildi. Bu nüfusumuzun yüzde 40´ına tekabül ediyor. Bu oranı yüzde 80´lere çekebilirsek bu beladan kurtuluruz, sevdiklerimizi bu belaya kurban etmeyiz. Devletimizin ve resmi yetkililerin tavsiyeleri dışında hiçbir dış etkene kulak asmamaları gerekiyor. Aşılama Gümüşhane´de diğer illere göre daha iyi. Halkımız yapılan tüm uyarılara riayet etti, kişisel görevlerini de yerine getirdiler. Güvenlik güçlerimiz ve sorumlu kişiler de bu durumu takip ediyor" diye konuştu.
`KURALLARA UYUNCA BU TABLO ORTAYA ÇIKIYOR´
Vaka düşüşünü değerlendiren kent sakini Güven Ülker, "Gümüşhanelilere bu noktada teşekkür etmek gerekiyor. Kurallara riayet ettiler. Bu kurallara riayet edince bu tablo ortaya çıkıyor. Bu güzel bir gelişme. Başta kamu kuruluşlarıyla birlikte sağlık hizmetlerimizin ve personellerinin de gösterdiği çaba çok değerli. Bundan sonraki aşamada da bu tedbirlerin ciddiyetini koruması gerekiyor. İlimizdeki sağlık çalışanları özveriyle hareket ediyor. Aşılar öncelikli sıraya göre yapıldı şu an daha da yaygınlaştı, halkımızın bu noktada aşıya duyarlılık göstermesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR/Uğur AYDIN
2021-06-23 16:13:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Azeri sürücünün kullandığı tır Zigana dağında yan ...
Hareket halindeki tırın üzerindeki mermerler yola devrildi Olay esnasında araç ve yaya geçişi olmayışı faciayı önledi
YEREL HABERLER Hareket halindeki tırın üzerindeki mermerler yola ...
Geleceğin sağlıkçıları zorlu eğitimlerden geçiyor Adeta komandolar gibi zorlu parkurları geçen Paramedik Bölümü öğrencileri her şeyden önce ekip olmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Geleceğin sağlıkçıları zorlu eğitimlerden ...
Van’dan yola çıkan Covid-19 hastası yabancı uyruklu genç Gümüşhane’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Van’dan yola çıkan Covid-19 hastası yabancı uyruklu ...
Gümüşhane’de yangın Torul ilçesindeki yangın 3 hektarlık alanda etkili oldu Yangında 4 kullanılmayan ev ile çok sayıda bağ ve bahçe küle döndü
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yangın Torul ilçesindeki yangın 3 ...
Gümüşhane’de keneden 4.ölüm 45 yaşındaki vatandaş kene yüzünden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gümüşhane’de keneden 4.ölüm 45 yaşındaki vatandaş ...
Gümüşhane’deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor Hacı Burhan Meral’den 14 gündür haber yok
YEREL HABERLER Gümüşhane’deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ...
UMKE ekipleri Gümüşhane yaylalarında tatbikat yaptı Bölge UMKE Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane’de yapıldı
YEREL HABERLER UMKE ekipleri Gümüşhane yaylalarında tatbikat ...