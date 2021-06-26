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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pestil ve kömenin Gümüşhane ekonomisindeki yeri

İHA

Pestil ve kömenin Gümüşhane ekonomisindeki yeri

Gümüşhane’de pestilköme üretimi yapan 36 adet işletme bulunduğu, bu işletmelerde 300 kişilik bir istihdam sağlanarak yılda 40 Milyon Türk Lirası ciro elde edildiği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, bundan yıllar önce evlerde misafirlere ikram edilen yöresel bir ürün olan pestil ve kömeyi artık yavaş yavaş dünyaya tanıtmaya başladıklarını söyledi. İl ekonomisinde pestil ve köme üretiminin önemli bir yeri olduğunu belirten Kocagöz “Pestil, köme ve marmelat üretimi yapan işletmelerimizin mevcut kapasitesi yaklaşık 5 bin tondur. Süt ve süt ürünleri alanında ise iki firma faaliyet göstermektedir. İlimizde 120 bin ton süt üretimi mevcut olup, 38 bin sağmal inek mevcuttur. Girişimcilere ve işletmelere destek olmak amacıyla açılan İŞGEM’de pestilköme üreticileri için 4 tonluk ortak üretim hattı bulunmaktadır. İlimiz ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2020 yılı içerisinde 900 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir. 2021 yılının ilk dört ayında ise gıda ve içecek sektörümüzün 60 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir” diye konuştu.

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