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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet destek verdi, kendi spor tesislerini kendileri yaptılar

İHA

Devlet destek verdi, kendi spor tesislerini kendileri yaptılar

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde muhtar Barış Akman öncülüğünde bir araya gelen köyün gençleri, devlet kurumlarından aldıkları malzeme desteğini kendi emekleriyle birleştirip gece gündüz çalışarak kendi spor tesislerini kendileri yaparak örnek bir davranışa imza attı.
Mülkiyetinin bir bölümü köy muhtarlığına, bir bölümü ise şahıs üzerine kayıtlı olan kullanılmayan arazi örnek işbirliği sonucu mini bir spor sahasına dönüşürken, tesisi ilk kullananlar da bizzat alın teri akıtanlar oldu.
Örnek teşkil edecek uygulama ile ilgili bilgi veren köy muhtarı Barış Akman, yaz aylarıyla birlikte köydeki genç sayısının arttığını belirterek, “Gençlerimiz kent hayatında sahip oldukları sosyal imkânları tatil için geldikleri köylerde de bulmak istiyor. Bizde onlarla birlikte, devlet kurumlarımızın desteğini de alarak atıl durumdaki bu alanı değerlendirip yine onların hizmetine sunmaya çalıştık” dedi.
Spor sahası fikrinin Limni Gölü yoluna yapılan istinat duvarı sonrası ortaya çıktığını kaydeden Akman, “Yolun bu bölümünde küçük çaplı bir heyelan meydana gelmişti. Devletimiz sağ olsun bu sorunu istinat duvarı yaparak çözümledi. Duvarın yapılması sonucu tarihi camimizin hemen karşısında, şu an halk eğitim kursu verilen sosyal tesislerimizin, kuran kursu binamızın yanı başında kullanılabilir bir alan oluştu. Gençlerimizin talebi ile de burayı futbol, basketbol, voleybol gibi sosyal aktivitelerin yapılabileceği bir yere dönüştürdük. İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz zemin sorunumuzu çözerek, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz malzeme ihtiyacımızı gidererek, köy halkımız ve gençlerimizde emeklerini ortaya koyarak güzel bir hizmete vesile oldular. Bu anlamda başta Torul Kaymakamımız Ömer Said Karakaş olmak üzere; İl Özel dare Genel Sekreterimiz Ekrem Akdoğan’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mücahit Atalay’a, Torul İlçe Özel İdare Müdürümüz Mahmut Şahinöz’e ve her konuda desteğini esirgemeyen kurum yetkililerimize ve köy halkımıza teşekkür ederim” diye konuştu.
Gençlerden Özge Akman ise ihtiyaçların “imece” yoluyla giderilmesini büyüklerinden öğrendiklerini dile getirerek, “Ninelerimiz, dedelerimiz zor günleri birbirlerine yardımcı olarak, imece yaparak aştıklarından söz ederlerdi. Bizlerde hazıra konanlardan değil, hazırlayanlardan olmak istedik. Çünkü emek verdiğiniz şey gerçekten sizin olur. Emek verilmeyen kazanımlar ise hor kullanılmaya müsaittir. Yapım aşamasında emeğimiz olunca, ilk kullananlar da biz olduk. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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