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Kayıp zihinsel engelli Burhan, 23 gündür aranıyor

DHA

Kayıp zihinsel engelli Burhan, 23 gündür aranıyor


Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, 23 gündür kayıp olan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral (36) için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Üçtaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral, 7 Haziran'da "Yaylaya gidiyorum" diyerek çıktığı eve dönmedi. Meraklanan yakınları, Meral'i aramaya çıktı. Yayla ve ev çevresinde arama yapan yakınları, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Meral'i bulmak için köy merkezi ve kırsalında çalışma başlattı. Ekipler, bölgede dron destekli ve iz takip köpeği kullanarak başlattıkları arama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR
2021-06-29 11:43:22

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