Gümüşhanespor’un 18.başkanı Ertürk Yakut oldu

Uzun yıllar 2. ligde mücadele eden ve bu sezon bir alt lige düşen Gümüşhanespor’da olağanüstü kongre yapıldı. Tek listeli kongrede başkanlığa Ertürk Yakut seçilirken, kulübün şirketleşme işlemine de onay verildi.

Gümüşhanespor’un Tekke köyünde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Belediye Başkanı Ercan Çimen, üyeliklerini ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve Nedim Yalçın yaptı.

Kulüp Başkanı iken istifa eden Vahit Olgun’un yerine bu görevi 6 aydır sürdüren Engin Uğur’un konuşmasıyla başlayan kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider tablosu ve tahmini bütçe ile denetleme kurulu faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Kulübün profesyonel futbol şubesinin Gümüşhane Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredildiği kongrede ayrıca şirketle ilgili tüzük değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı.



“Büyük Gümüşhanespor’u layık olduğu yere taşıyacağız”

Tek listeyle yapılan olağanüstü kongre ile ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek olan büyük kongreye kadar görevi devralan Gümüşhanespor’un 18. başkanı Ertürk Yakut, yönetimiyle birlikte kulübe klasik başkanlık yapmayacaklarını belirterek, “Büyük kongreye kulübümüzü taşımak için 21 kişilik yönetimimiz ve 33 kişilik ekibimizle bu göreve geldik. O gün Gümüşhanespor’un daha iyi yerlere gelmesi için bugünden filizleri atacağız. Büyük Gümüşhanespor’u layık olduğu yere taşıyacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp elimizden geleni yapacağız. 3 yıldır Gümüşhanespor’la taraftar ve halk arasında çok ciddi bir kopukluk var. Bunun nedenleri takım içerisinde yaşanan gelgitler, sürekli başkan değişiklikleri, yaşanan olumsuzluklar, ekonomik sıkıntılar sayılabilir. Şehir ve takımımız birbirine küskün. Bunun ortadan kalkması için gereken her şeyi hep beraber yapacağız. Önemli olan Gümüşhanespor’un marka değerinin yükselmesidir. 45 aydır çok ciddi bir inceleme ve araştırma içerisindeyiz. Ekibimizle bunu gerçekleştireceğiz. Gümüşhanespor’u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız, bütün görüş ve fikirlere açığız” dedi.

Kongrenin divan başkanlığını yapan Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kulübün kuruluşundan bugüne emek veren herkese ve onursal başkanları Aydın Doğan ile Milletvekili Hacı Osman Akgül’e teşekkür etti.



“Gümüşhanespor bizim her şeyimiz, adeta evladımız gibi”

Gelinen noktada bundan sonra kulübün gençler tarafından açık ve şeffaf bir şekilde yöneteceklerini kaydeden Çimen, “Kulübümüzü büyük kongreye kadar bu yönetim ve şirket götürecek. Amacımız kulübümüzü profesyonel şekilde yönetmek. Bununla beraber şirketleşmeyi hayata geçirmek. Gümüşhanespor bizim her şeyimiz, adeta evladımız gibi. 25 yıldır hep yanında olduk” dedi.

Raporlara göre Gümüşhanespor kulübünün 12 milyon 743 bin TL borcu olduğu anlaşılırken, Ertürk Yakut başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Sezai Köprülü, Engin Uğur, Erol Ocaklı, Korhan Çubukçu, Arif Hikmet Eskicioğlu, Fikret Orak, Didem Dilan Gürer, Recep Can, İsa Şanlıtürk, Engin Karabulut, Günay Muslu, Umut Öztürk, Ercan Taş, Faruk Demir, Fazıl Ceylan, Tahir Öztürk, Emre Albayrak, İhsan Pelit, Şenel Koç, Fethi Dabağ.

