Köyün gençleri annesiz kalan yavru köpeği biberonla besliyor

Gümüşhane’de İnkılap köyünün gençleri araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru köpeği sahipsiz bırakmamak için biberonla beslemeye başladı.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan gençler bir akademisyen tarafından bulunarak köye getirilen ve araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru köpeği elleriyle besliyor.

Her gün yavru köpekleri için köye yakın bakkallardan ve köyde hayvancılık yapan vatandaşlardan süt alan gençler sırayla “Ponçik” adını verdikleri köpeği beslemeye başladı.

Henüz çok küçük olduğu için biberonla yavru köpeğe süt veren gençlere hafta sonunu geçirmek için köylerine giden 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Sıla Oral kardeşler de eklendi.

Köy bakkalından aldıkları sütü biberona doldurup birlikte “Ponçik” adlı yavru köpeğe içiren Oral kardeşler bu anı da kamerayla kaydederek “Sessizlerin sesi olun” diyerek babalarının sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beslenme sırasında yavru köpeğin biberonu ön ayaklarıyla tutması ve Oral kardeşlere şirinlikler yapması kameralara yansırken, hep köpeği besleyip hem de birbirileriyle röportaj yapan Zeynep ve Sıla Oral, “Annesi ölünce sahipsiz kalan Ponçik adlı yavru köpeği besliyoruz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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