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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de gençlere aşı çağrısı

İHA

Gümüşhane’de gençlere aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre en az bir doz Covid19 aşısı olmuş 18 yaş üstü nüfus oranı yüzde 41 olan Gümüşhane’de bu oranın artması için gençlere aşı olun çağrısı yapıldı.
Bugüne kadar 46 bin 296’sı birinci doz, 25 bin 893’ü ikinci doz olmak üzere toplam 73 bin 574 doz Covid19 aşısı uygulanan Gümüşhane’de aşı stoku sorunu da bulunmuyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmayla kırsal alanda 60 yaş üzeri aşılanmamış vatandaş yok denecek kadar az duruma düşerken buna karşın yalnızca il merkezinde 18 yaş üzeri aşılanmamış 10 bine yakın genç bulunuyor.
Gençleri aşıya davet eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri kent merkezindeki Fatih Parkında randevusuz bir şekilde herkesin aşı olabileceği nokta oluşturdu.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanda Valilik ve Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan UMKE çadırında haftanın 7 günü mesai saatleri içerisinde Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve sağlık çalışanları tarafından Covid19 aşısı yapılıyor.
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cihangir Aksoy, kent merkezine bağlı köylerde Nisan ayının sonlarına doğru 60 yaş üzeri aşılanmayan vatandaş bırakmadıklarını söyledi. Aşıdaki yaş sınırının aşağıya çekilmesi ve üçüncü doz aşı uygulaması nedeniyle yaşanan yoğunluğun önüne geçmek ve aşı uygulama noktasını artırmak amacıyla Fatih Parkındaki aşı noktasını kurduklarını ifade eden Aksoy, “Toplum Sağlığı Merkezinde 2 aşı odamız var ve orada yoğunluk artınca Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle UMKE’den getirilen çadırla birlikte nöbetçi doktor ve hemşire arkadaşlarımızla aşı çalışmalarına burada başladık. Biontech aşısında stok sorunumuz yok. Bakanlığımız düzenli olarak aşı takviyesi yapıyor ilimize” dedi.
Gümüşhane’de 60 yaş üzeri aşılanma oranının yüzde 90’larda olduğunu, Merkez ilçede tüm yaş gruplarında yüzde 51 oranında olduklarını fakat ilçeler dahil olunca bu oranın düştüğünü dile getiren Aksoy, “Hedef nüfus 18 yaşa kadar geldi. 18 yaş üzerindeki herkes aşısını olabilir. Aşılanma oranında da 2 dozun da tamamının yapılmış olması lazım. Şu an büyük çoğunluk daha birinci dozlarda. O yüzden tamamlanma oranı aşağıda kalıyor. En az bir aylık süre geçecek ki 2. dozları olsun ve aşılanma dolsun. Şu anda birinci doz aşı sayımız oldukça yüksek. Şu anda merkez ilçemizde 18 yaş üzerinde 10 bine yakın birinci doz aşı olmayan bireyler var. Bizim sloganımız haydi gençler aşıya. 1830 yaş arasında 10 bin kişi var. Büyük çoğunluk orada. Vatandaşlarımız randevulu, randevusuz her türlü gelebilirler. Bu ünite haftanın 7 günü mesai saatlerinde çalışacak. Kurban Bayramı’na kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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