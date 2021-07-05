Yavru tilkiyle arıcının dostluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru tilkiyle arıcının dostluğu

İHA

Yavru tilkiyle arıcının dostluğu

Gümüşhane’de yıllardır gezgin arıcılık yapan Muhlis Aslan’ın en iyi dostlarından birisi yavru tilki oldu. Vauk dağındaki Aslan’ın barakasını aç kalınca sık sık ziyaret eden tilki karnını doyuruyor.
Merkeze bağlı Yeniyol köyünden olan 61 yaşındaki Aslan, arılarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da GümüşhaneBayburt sınırında yer alan Vauk dağındaki Güvercinlik köyüne götürdü.
Burada kendisine baraka kurarak arılarının bakımını gerçekleştiren Aslan’ın iki yıldır komşuluğunu yapanlardan birisi de tilki ailesi. Arılara yakın bir noktadaki yuvasından sık sık çıkarak Aslan’ın yanına gelen bir yavru tilki ürkek bakışlar arasında Aslan’ın yemeğine ortak oluyor.
Aslan’ın elinden ekmeği alarak barakanın altına giden yavru tilkinin görüntüleri cep telefonuyla kayıt altına alınırken, elindeki ekmeği vermek için yavru tilkiye "Gel arkadaşım gel. Korkma. Yine var" diye sesleniyor.
Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede tilkiler olduğunu ve yedirdiğini fakat o zamanlar daha ürkek oldukları için kaçtıklarını ifade eden Aslan, bu yıl yavrulardan birisinin yakınlık gösterdiğini ve sürekli alanda bulunarak kendisine arkadaşlık yaptığını söyledi.
Yavru tilkinin yemek saatlerinde barakayı ziyaret ettiğini hatta bazen tabaktan yemek aldığını dile getiren Aslan, “Geçen yıl da taş yığınlarının arasında yuvası vardı. Yine yediriyordum ama kaçıyordular. Bu yıl bir tanesi çok yakınlık gösterdi. İkindi saatlerinde geliyor, akşamları da bazen geliyor. Yemek saatlerinde geliyor. Yediğimizin kokusunu alır almaz barakanın yanına geliyor. Konteynerin altına gizleniyor” diye konuştu.
Önceki yıllarda da doğada bulunan kekliklere yem verdiğini anlatan Aslan, doğadaki tüm canlılara saygı duyulması gerektiğini ve onların da yaşam hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyün gençleri annesiz kalan yavru köpeği biberonla besliyor
YEREL HABERLER Köyün gençleri annesiz kalan yavru köpeği biberonla ...
Doğa harikası Limni Gölü'ne ziyaretçi akını Yasakların kalkmasıyla Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçi sayısında artış yaşandı
YEREL HABERLER Doğa harikası Limni Gölü'ne ziyaretçi ...
Gümüşhane’de orman içi örtü yangını korkuttu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de orman içi örtü yangını korkuttu
Gümüşhanespor’un 18.başkanı Ertürk Yakut oldu
YEREL HABERLER Gümüşhanespor’un 18.başkanı Ertürk Yakut oldu
Serinlemek isteyen Tomara Şelalesi'nin yolunu tutuyor Gümüşhane’deki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yörede sıcaklıkların artması ve kısıtlamaların kalkması ile yöre halkının yoğun ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Serinlemek isteyen Tomara Şelalesi'nin yolunu ...