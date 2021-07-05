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Gümüşhane’de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor 164 kök kenevir ele geçiren Jandarma şüpheliyi de kenevirleri sularken suçüstü yakaladı

İHA

Gümüşhane’de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor 164 kök kenevir ele geçiren Jandarma şüpheliyi de kenevirleri sularken suçüstü yakaladı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri sularken suçüstü yakalanan N.A hakkında da adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Tekke Köyünde ikamet eden N.A. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine çalışma yapan KOM Şube ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.A. isimli şahsı sahipsiz boş arazide uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkilerini suladığı esnada suçüstü yakaladı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arazide yapılan aramada 164 kök kenevir bitkisini ele geçirilirken, kenevirlere el konuldu ve şüpheli N.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.

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