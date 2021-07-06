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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de park halindeki otomobil cayır cayır yandı

İHA

Gümüşhane’de park halindeki otomobil cayır cayır yandı

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yandı.
GümüşhaneBayburt karayoluna yakın bir noktada Merkeze bağlı Harmancık köyü sınırlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesinde dün gece korku dolu anlar yaşandı.
OSB girişindeki bekçi kulübesi önünde gece yarısı 06 VUH 70 plakalı otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu hemen İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler su ve köpük yardımıyla yangını kısa sürede söndürürken yaralı olabileceği ihtimaliyle bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen araç içinde yapılan incelemede herhangi bir kişiye rastlanamazken Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili kimliği belirlenemeyen bir şahsın OSB girişindeki bekçi kulübesi önüne getirdiği otomobilin üzerine benzin döküp yaktıktan sonra taksiye binip bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

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