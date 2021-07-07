660 yıllık kalenin surlarından enfes günbatımı manzaraları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

660 yıllık kalenin surlarından enfes günbatımı manzaraları

İHA

660 yıllık kalenin surlarından enfes günbatımı manzaraları

Tarih araştırmacılarına göre Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ayakta duran en görkemli kalesi olan Gümüşhane’deki Kov Kalesi yılın her mevsiminde ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunuyor.
1361 yılında 3. Aleksios tarafından yapıldığı tahmin edilen Kov Kalesi, merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan Kov Kalesi yerden 130 metre yüksekliğindeki ana kaya üzerinde yüzlerce yıldır ayakta duruyor.
Denizden bin 760 metre yükseklikteki kale il merkezine 25 kilometre mesafede ve GümüşhaneErzincan karayolundan 6,5 kilometrelik yolla ulaşılabiliyor.
2007 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etrafında restoran, dinlenme alanları ve otoparkları da yapılan kale ziyaretçilerini bekliyor.
Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan ve tüm ihtişamıyla ayakta duran kalenin doğu cephesinden Gümüşhane dağları da izlenebiliyor.
Gümüşhane Valiliği’nin web sitesinde Kov Kalesiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor: “1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak gayesiyle yapılmış olduğu rivayet edilen Kov Kalesi 130 metre yükseklikteki bir ana kaya üzerine kuruludur. En yüksek noktası ise 1760 metredir. Kalenin kuzey cephesinin doğubatı uzantısı yaklaşık 70 metredir. Kale dikdörtgen planlı ve duvarları köşeli yuvarlak ve üçgen burçlarla desteklidir. Doğu cephesinde gidildiğinde muhteşem bir manzaraya sahip yüksek bir kayanın üstüne dikilen Kov Kalesi, güney ve doğuya hakim bir görüntüye sahiptir. Geçmişte çevresinde antik bir kent olduğu söylenmektedir. Kalenin batısında düzenli bir şekilde uzanan iki yayla bulunmaktadır. Gerek kalenin yapı kaidesi, gerekse üzerine oturduğu tepe, insan psikolojisi üzerinde derin bir hakimiyet hissi uyandırmaktadır. Tarih araştırmacılarının tespitine göre Kov Kalesi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin halen ayakta duran en görkemli kalesidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayılarında en fazla düşüş Gümüşhane'de Gümüşhane’de vaka düşüşlerinin sebebi aşı ve kurallara uyulması
YEREL HABERLER Vaka sayılarında en fazla düşüş ...
Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı Virajı alamayan hafif ticari araç 150 metrelik dere yatağına yuvarlandı Kazada araçta bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de trafik kazası: 6 yaralı Virajı alamayan ...
10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
YEREL HABERLER 10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi ...
Gümüşhane’de park halindeki otomobil cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de park halindeki otomobil cayır cayır ...
Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Gümüşhaneli dağcılar Kadırga Yaylasına çıkarma yaptı
Gümüşhane’de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor 164 kök kenevir ele geçiren Jandarma şüpheliyi de kenevirleri sularken suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz ...
Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
YEREL HABERLER Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
Gümüşhane’de gençlere aşı çağrısı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de gençlere aşı çağrısı
Köyün gençleri annesiz kalan yavru köpeği biberonla besliyor
YEREL HABERLER Köyün gençleri annesiz kalan yavru köpeği biberonla ...