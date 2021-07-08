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Yaz Kur’an kurslarının başlamasıyla camilerden çocuk sesleri yükselmeye başladı Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık: "Camilerin sessizliği çocukların neşesiyle tekrar canlılık buldu"

İHA

Yaz Kur’an kurslarının başlamasıyla camilerden çocuk sesleri yükselmeye başladı Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık: "Camilerin sessizliği çocukların neşesiyle tekrar canlılık buldu"

Gümüşhane’de Covid19 salgını nedeniyle iki yıldır camilerde yapılamayan Yaz Kur’anı Kerim kursları bu yıl kademeli normalleşmenin üçüncü aşamasıyla birlikte yeniden başladı.
İki yılın ardından yaz aylarında camilerden yine çocuk sesleri yükselirken bu durumdan hem çocuklar hem de din görevlileri memnun.
İl genelindeki tüm cami ve Kur’anı Kerim kurslarında başlayan yaz kurslarıyla birlikte merkez Kemaliye Camiinde de çocuklar büyük bir neşeyle ellerine aldıkları ElifBa’larla caminin yolunu tutuyor.
Cami girişinde din görevlileri tarafından karşılanan çocuklar daha sonra yaş gruplarına göre ayrılarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak Kur’an, hadis ve diğer dersleri görüyor. Verilen molalarda cami içerisinde gönüllerince oyun oynayan çocuklar özledikleri camilere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kemaliye Camiinde çocuklara ders veren din görevlisi Mehmet Akif Millet, yaptığı açıklamada “Biz çocuklarımızı çok özledik. Geçen dönemde alamamıştık. Çocuklarımızla pazartesi günü itibariyle buluştuk. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bu günleri tekrar yaşamayız. Bu hastalık, bela, musibet, defolur gider. Biz bu manada dua ediyoruz. Çocuklarımızı camiye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarınızı yollayın, biz bütün kurallara riayet ediyoruz”
Ailelere seslenerek çocuklarını camiye göndermekte endişe etmemelerini isteyen Millet, “Dikkat ederseniz pandemi sürecinde vakaların hiç görülmediği tek yer camilerimiz. Bu manada biz bütün kurallara riayet ediyoruz. Çocuklarımızı da o kurallara göre burada derslerimizi ona göre işliyoruz” diye konuştu.
“Eğer arka saflarda çocuk sesleri yoksa geleceğinizden umudunuzu kesiniz” değerlendirmesinde bulunan Millet, “Biz geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı camilerde görmek istiyoruz ki geleceğe daha güzel bakalım. Çocuklarımızı camiye çağırırken sadece Kur’anı Kerim değil de Kur’anı Kerim ahlakını, Efendimizin ahlakını çocuklarımıza nasıl aşılarızın derdindeyiz. Biz çocuklarımızın biraz daha cami ahlakıyla Kur’an ahlakıyla, Peygamber ahlakıyla yetişmesi istediğimiz için çocuklarımızı buraya camiye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Camilerin sessizliği çocukların neşesiyle tekrar canlılık buldu”
Kursu ziyaret ederek burada çocuklarla bir süre sohbet eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık ise uzun bir aradan sonra camilerin sessizliğinin çocukların neşesiyle tekrar canlılık bulduğunu söyledi.
Müftü Şık, kurslarla ilgili vatandaşlara şu mesajı verdi: “Her bir çocuğumuz bir fidandır. Dolayısıyla fidanların bakımı, suyu ne kadar kaliteli ise ve bunun sonucunda da nasıl güzel meyveler veriliyor ise biz de çocuklarımızı bir fidan olarak görmekteyiz ve bu çocuklarımızın Kur’an’ın suyuyla büyümesini arzu ediyoruz. Kur’an'ın suyuyla büyüyen bir çocuk, Allah'ın izniyle tatlı meyveler verecek.”
Bütün camiler ve bütün Kur’anı Kerim kurslarına çocukları beklediklerini ifade eden Şık, “Kardeşlerimiz büyük bir iştiyak içerisinde bu çocuklara Kur’an eğitimi vermekle beraber, ahlak eğitimini, siyer eğitimini kısacası bir Müslüman şahsiyetinin oluşmasında etkili olacak her şeyi inşallah vermek suretiyle yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda bütün camilerimiz, Kur’an kurslarımız açıktır. Bütün kardeşlerimizi vakit kaybetmeden bekliyoruz” diye konuştu.
Kursa katılan öğrencilerden Yunus Emre Tanış, “2 senedir bilgisayardan ders işliyoruz. Böyle çok bağımlı kaldık. Sosyalleşmemiz lazımdı. İyi oldu. Her yıl geliyorduk. Bu senede geldik. İnşallah böyle devam eder. Hiç ayrılmayız” şeklinde konuşurken, bir diğer öğrenci Yunus Emre Okumuş ise “2 senedir camilerden mahrumduk, açılmıyordu pandemi sebebiyle. Şimdi camilere kavuştuk çok şükür. Derslerimiz güzel bir şekilde işliyor. Hocalarımız da çok güzel bir şekilde ilgilerini gösteriyor, etkinlikleri yapıyorlar. 2 senedir uzaktan eğitimle görüyorduk inşallah bir an önce okullarda açılır. Umudumuz o yönde. Açılırsa da çok güzel olur hepimiz için” dedi.

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