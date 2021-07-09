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Gümüşhane’de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı Araç gasp edip kaçan şahıs jandarma ekipleri tarafından Trabzon’da intihar girişimi sırasında yakalandı

İHA

Gümüşhane’de alkollü şahıs 2 kişiyi yaralayıp kaçtı Araç gasp edip kaçan şahıs jandarma ekipleri tarafından Trabzon’da intihar girişimi sırasında yakalandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde alkollü bir şahıs arabasını ödünç istediği kişiden olumsuz cevap alınca şahsı pompalı tüfekle yaraladı. Olay yerinde silahını almak isteyen amcasını da bıçakla yaralayıp yoldan geçen bir aracı gasp edip kaçan şahıs Trabzon yolunda intihar teşebbüsü sırasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü sınırlarında İkisuŞiran karayolu üzerindeki bir tesise giderek burada oturan H.S isimli vatandaştan arabasını ödünç vermesini isteyen C.E. (31) olumsuz cevap alınca yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek vatandaşı yaraladı. O sırada olay yerinde bulunan amcası S.E ise yeğeni C.E’nin elinden silahı alıp ortamı yatıştırmak isterken yaşanan boğuşma sırasında yeğeninden aldığı bıçak darbesiyle yaralanarak yere yığıldı. Silahla yaralanan H.S ve bıçakla yaralanan S.E ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçmak için o sırada yoldan geçen bir aracı durduran C.E. ise silahıyla aracın sürücüsünü de gasp etti.
Olayın hemen ardından harekete geçen Jandarma ekipleri şahsı yakalamak için operasyona başladı. Yol boyu takip edilen şahıs Şiran istikametinden bir süre sonra geri dönerek bu kez Trabzon istikametine kaçmaya başladı.
Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu Trabzon’un Maçka ilçesinde lastik patlatan yardımıyla durdurulan araçtan kaçan C.E. bu kez de sığındığı bir binada elindeki pompalı tüfekle intihar teşebbüsünde bulundu.
Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu silahıyla birlikte kıskıvrak yakalanan C.E, Torul ilçesine getirilerek gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli C.E ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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