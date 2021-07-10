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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınpınar Limni Gölünden muhteşem manzaralar

İHA

Altınpınar Limni Gölünden muhteşem manzaralar

Gümüşhane'nin turizmdeki parlayan yıldızı Torul ilçesindeki Altınpınar köyünde bulunan ve Zigana dağının eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı ile aynı isimli Altınpınar Limni Gölü el değmemiş doğası, etrafındaki ormanları, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyülüyor.
Denizden bin 880 metre yükseklikte, Gümüşhane’ye 37, Torul ilçesine ise 15 kilometre uzaklıktaki gölün yolu Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş’ın girişimleri ve gayretiyle genişletilerek standartları yükseltildi.
Zigana dağındaki Limni Gölü ile zaman zaman isim benzerliği nedeniyle karışıklığın da yaşandığı bin bir renkli çiçeklerin sarmaladığı göl manzarası ve doğal güzellikleriyle Altınpınar Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor.

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