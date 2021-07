2 bin metre rakımlı yaylada spor şenliği yapıldı Gümüşhane’de spor bulutların üzerine taşındı Yayla çocukları eğlenceye doydu

Gümüşhane’de “Sporu bulutların üzerine taşıyoruz” sloganıyla bölgedeki 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasında Yayla Sporları Şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik merkeze bağlı Yağmurdere vadisindeki Çorak köyü sınırlarında yer alan ve etrafında Santa Antik Kenti, Çakırgöl Turizm Merkezi, Çataltepe şehitliği, İmera ve Krom Vadisi, Sümela Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel bölge bulunan Taşköprü yaylasında gerçekleştirildi.

Yaz aylarını geçirmek üzere geldikleri yaylada yaşayan çocukların yanısıra bölgedeki köylerden gelen çocuklarla adeta panayır alanına dönen alanda çocuklar gönüllerince eğlendi ve spor yaptı.

Adını Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethe giderken yaptırdığı rivayet edilen köprüden alan yayladaki alana voleybol ve futbol kale direklerinin yanısıra çocuklar için şişme oyun parkı da kuruldu.

Çocuklara şapka, tişört, meyve suyu, kek dağıtılmasının yanında düzenlenen geleneksel yarışmalarda dereceye girenlere madalya verilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı, birlikte uçurtmaların uçurulduğu şenlikte ayrıca gönüllü gençler tarafından konser de düzenlendi.

Çalan kemençe eşliğinde horonların oynandığı etkinliğe katılan bölge köylerin muhtarları ise şenliğe katılan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, kurum yöneticileri ve AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse ile çuval yarışmasında ter döktü.

Çuval yarışması, yumurta taşıma yarışması ve halat çekme yarışması yapılan ve kahkaha seslerinin göğe yükseldiği program sisli havaya rağmen yoğun ilgi görürken, kurulan bilek güreşi ve okçuluk stantlarında katılımcılar antrenörler nezaretinde hünerlerini sergiledi.



“Farkındalık oluşturmak için sporu bulutların üzerine taşıdık”

Programla ilgili bilgi veren Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla yaylaya sahip ili Gümüşhane’de yaz aylarında çok ciddi bir nüfusun buralarda yaşadığını belirterek, “Nüfus varsa orada çocuk ve genç var demektir. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporun tabana yayılması, her yaş grubundan insanımızın sporla buluşturulması ve bununla birlikte her yerde spor yapılabileceğini göstermek için böyle bir farkındalık oluşturmak için sporu bulutların üzerine taşıdık. Bu sloganla yaylalarda bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Torul ilçemize bağlı Yücebelen yaylasında yapmıştık. Oradaki atmosferi görünce bu bizi cesaretlendirdi ve çok güzel bir faaliyet olduğuna şahit olduk” dedi.



“Halkımızı spor yapmaya davet ediyoruz”

Yayla sporlarının ikincisini Gümüşhane’nin çok güzel yaylalarından birisi olan Taşköprü yaylasında planladıklarını ifade eden Atalay, “Bugün burada 200’ün üzerinde çocuk katıldı. Çocuklarımızla birlikte futbol, voleybol, badminton, ayak futbolu, okçuluk, uçurtma ve şişme parkla birlikte Gençlik Merkezimizdeki gönüllü gençlerimizle bir organizasyon yaptık. Gerçekten bu bölgedeki insanların etkinliğimize ciddi bir şekilde katıldığını memnuniyetle gördük. Herkes için her ortamda spor yapmayı herkese tavsiye ediyoruz. Halkımızı spor yapmaya davet ediyoruz. Planlamamız yılda bir kez düzenlemek ama talep olursa tekrarlayabiliriz bunu” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Cemre Polat çok eğlendiğini ve bütün oyunları oynadığını belirterek emek veren herkese teşekkür ederken, Rüveyda Aydın ise normal zamanlarda oyun oynadıkları alanda değişik bir etkinlikte arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yayla sakinlerinden Hava Bilgin ise düzenlenen ilk çocuk şenliğine torunuyla birlikte katıldığını belirterek, "Etkinlik çok güzel oldu. Her yayladan buraya çocuklar ve insanlar geldi. Hava sisliydi ama çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

