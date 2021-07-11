Gümüşhane’de ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Sabah erken saatte ağılına giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Güvercinlik köyünde gece yarısı ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı. Borçla aldığı koyunların başında gözyaşı döken genç çiftçi yardım talep etti.

Alınan bilgiye göre, GümüşhaneBayburt sınırında yer alan Vauk dağı geçidindeki Güvercinlik köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin’in koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla dün gece kurtlar girdi.

Sabahın erken saatinde hayvanlarını otlatmak için dağa götürmek üzere ağılına giden ve içeriye girdiğinde hayatının şokunu yaşayan Güvercin, kısa bir süre önce borçla aldığı hayvanlarının neredeyse tamamının telef olduğunu gördü.

Yaptıkları ilk incelemede kurtların ağılın etrafında örülü tel çitin altını kazarak girdiğini belirleyen Güvercin, telef olan hayvanlarını kendi eliyle traktörün kasasına yükleyerek gömülmek üzere köyün dışında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hazırlanan alana götürdü.

Köyde kendi çapında hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ve kurtların boğduğu hayvanların daha çok borçlanarak aldığı hayvanlar olduğunu kaydeden Güvercin, hayvanları yeni aldığı için sigortalarını da yaptırmadığını ve vadesi yaklaşan borçlar için kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

Ağıla giren kurtların 103 koyunu orada telef ettiğini ve 43 tanesini yaraladığını anlatan Güvercin, “Yaralanan hayvanların ağır olanlarını da biz kesmek zorunda kaldık. Toplamda 112 koyunum telef oldu, 34 tanesi yaralı kurtuldu. Kurtların çitin üzerinden değil de altını kazarak girdiğini tahmin ediyoruz. Tek değil en az 2 kurt olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Sabah saat 05.30’da koyunun dışarı çıkarmak için ağıla gittiklerinde olayı fark ettiklerini ifade eden Güvercin, “İlk gördüğümüzde şok geçirdik. Hemen bazılarını kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Borçla aldığımız hayvanlardı. Kuraklıktan dolayı zor döndürüyorduk hayvanı zaten. Benim hayvanlarımın çoğu dişiydi. Üretici konumundaydım. Artık zor duruma düştüm. Valiliğimizden, Bakanlığımızdan yardım talebinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

Güvercin’in kız kardeşi Sadakat Güzel ise, “Bu gece ahırımıza kurt girdi ve tüm koyunlarımızı telef etti. Hepsi borçla alınmıştı zaten. Çok zor durumdayız, çok mağdur olduk. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Başka geçim kaynağımız da yok. Tek varlığımız hayvanlarımızdı. Borçları ödeyecek durumumuz da kalmadı daha” ifadelerini kullandı.

Telef olan koyunlar jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinin hazırladığı çukura doldurularak üzeri toprakla kapatıldı.

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