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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek

İHA

Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde kazı çalışmaları yüzde 89 seviyesine ulaşıldığı ve kazı çalışmalarında yıl sonunda ışık görüneceği belirtildi.
Gümüşhane’de 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Karayolları 10.Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş, 2021 yılı sonunda ışık görülmesi beklenen ve tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın en uzun ikinci karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde kazı miktarının yüzde 89,10 seviyesine ulaştığını söyledi.
Ateş, bu yıl sonunda ışığı görme hedefinde şaşma olmadığını ve o istikamette çalıştıklarını sözlerine ekleyerek kentte devam eden diğer karayolu yatırımları hakkında bilgi verdi.
Valilik Toplantı Salonunda yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane’de toplam 8 milyar 353 milyon TL olan 196 proje yürütüldüğünü, yıl içerisinde kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 296 milyon TL ile Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getirdi.
Toplantıda daha sonra yatırımcı kurumların bölge müdürleri tarafından sunum eşliğinde il genelinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi.
DSİ 22. Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı ise geçtiğimiz hafta üreticilerin yol kapatmasına neden olan Sadak Barajı sulaması projesiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. İşin bitim tarihinin 25 Eylül 2021 olduğunu kaydeden Akçalı, “Projemizde inşaat çalışmaları devam ediyor. Bazı kısımlarda deneme amaçlı geçen yıl su vermeye başlamıştık şimdi oraya da kısmen dönüşümlü olarak su vermeye çalışıyoruz. Ancak zaman zaman gerek su yetersizliğinden gerek testlerden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor. Orada çiftçilerimiz suları alırken tahliyelerden almamaları gerekiyor. Eğer oralardan su alırlarsa diğer çiftçilerimizin su alacağı yerlerdeki basınç düşüyor ve diğer çiftçilerimiz mağdur oluyor. Biz bölgede toplantı da yaptık” diye konuştu.
Bu sırada söz alan Vali Taşbilek, DSİ yetkilileriyle vatandaşların bir araya gelerek yeniden bilgilendirme yapmaları konusunda talimat verdi.
Gümüşhane’de dün akşam gerçekleşen yoğun yağışın ardından sel vakalarının gerçekleştiğini hatırlatan Vali Taşbilek, “Dün geceki selde sonra arkadaşlarımız fedakarca çalıştı. Tekke bölgesinde yolun çamurla kaplı halini görünce altyapı eksiliğimi var diye sorduk. Bunun daha büyük aşamasında orada belki insanların ölümüne kadar sebep olabilecek bir şey. Buralarda bir çalışma yapalım ve buna çözüm getirelim. Bizim yapabileceklerimiz varsa değerlendirelim” ifadelerini kullandıktan sonra menfez, mazgal temizliği gibi konularda kurul kararı olarak ilgili kurumlara yazı yazılması talimatını verdi.
Toplantı diğer kuruluşların sunumlarının ardından sona erdi.

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