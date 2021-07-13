Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı

İHA

Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Fatih Parkı’nda kurulan Covid19 Aşı Uygulama Merkezi’nde incelemelerde bulunarak vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
Aşı olan ve aşı sırası bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Vali Taşbilek, artan aşılanma oranıyla birlikte toplumsal bağışıklığa daha çabuk ulaşılacağını ifade etti.
Gümüşhane’nin son açıklanan verilere göre vaka sayısı en fazla düşen illerin başında geldiğini belirten Vali Taşbilek, “Bu düşüşü inşallah bir daha ki haftaya daha da azalmış olarak görmeyi umuyoruz. Kendimizin, sevdiklerimizin ve yakınlarımızın sağlığı için tanıdığımız ya da tanımadığımız insanların sağlığı için lütfen aşımızı olalım ve pandemi tedbirlerine uymaya devam edelim. Vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı ekiplerimizin ulaştığı her yerde aşı olabilirler. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Hayatımızın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için aşı olmalıyız. Covid19 illetinden halkımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın en hızlı şekilde aşı olması, özellikle virüs mutasyonlarının zararlı etkilerine karşı en büyük silahımız olacak. Lütfen en hızlı şekilde aşılarımızı olalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde ...
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek
YEREL HABERLER Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek
27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil veriyor Gümüşhane’de son köstere taşı ustası zamana direniyor
YEREL HABERLER 27 yıldır kavurucu sıcakta balyoz sallayıp taşa şekil ...
Gümüşhane’de 10 dakika süren dolu ve yağmur sele neden oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 10 dakika süren dolu ve yağmur sele ...
Gümüşhane’de ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Sabah erken saatte ağılına giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef ...
2 bin metre rakımlı yaylada spor şenliği yapıldı Gümüşhane’de spor bulutların üzerine taşındı Yayla çocukları eğlenceye doydu
YEREL HABERLER 2 bin metre rakımlı yaylada spor şenliği ...