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Kayıp olarak aranan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı Rize’de hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, Gümüşhane’de yakalandı

İHA

Kayıp olarak aranan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı Rize’de hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, Gümüşhane’de yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında “kayıp” olarak arandığı tespit edilen şahsı Rize’de hırsızlık olayına karıştığını belirleyince gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, İkisu yol kontrol noktasında denetim yapan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı bir aracı plaka ve kimlik sorgusu için durdurdu. Araçta bulunan İ.B. adlı şahsın yapılan kimlik sorgusunda “kayıp şahıs” olarak arandığını tespit eden ekipler, şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan mülakatında Rize’de hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan üst aramasında İ.B.'nin üzerinde 900 TL ve çeşitli marka ve modellerde cep telefonları ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli ve el konulan cep telefonları Rize’den gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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