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15 Temmuz gazisi Parlak: Vatanımız için canımızı her zaman ön plana koyarız

DHA

15 Temmuz gazisi Parlak: Vatanımız için canımızı her zaman ön plana koyarız


Sinan UÇAR-Uğur AYDIN, (GÜMÜŞHANE), (DHA)İSTANBUL´da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve koltuk değnekleri ile yaşamını sürdüren Gümüşhaneli gazi Yaşar Parlak (52), "Biz vatanımız, milletimiz için canımızı her zaman ön plana koyarız" dedi.
15 Temmuz´daki darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binasına giderken, açılan ateş sonucu iki ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan gazi Yaşar Parlak, yaşamını koltuk değnekleri ile sürdürüyor. 12 Eylül askeri darbede çocuk yaşlarda olduğunu anlatan Parlak, "O zamanlar ihtilal gördük ama bildiğimiz kadarıyla ihtilal, gece geç vakitlerde olan bir şey. Ülkemizin durumu ihtilal olmaya müsait bir durum değil. Daha sonra cumhurbaşkanımız çıktı televizyona. Evimizin hemen arkasındaki camiden sela okunmaya başladı. Sela okunduğunda içimden ateşler çıktı, heyecana kapıldım. Eşime 'Ben gidiyorum' dedim, bayrağımı aldım, evden çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Çağlayan Polis Karakolu'ndan sesler gelmesi üzerine o tarafa koştum. Mahallemizin insanlarının karakolun etrafında çember oluşturduğunu gördüm. Gelen tüm araçları karakolun etrafına siper olarak dizdik, herkes de aracını verdi. Buradaki insanların bir bölümü havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya, bir bölümünün köprüye gitmek istediğini, bir kısmı da karakolda kalmak istedi" dedi.
`ASKERİ, BİZİM ASKER SANMIŞTIK´
Şişli-Mecidiyeköy yol ayrımına geldiğinde TRT Radyo'da, orduevinin orada sıkıntıların olduğunu öğrendiğini anlatan Parlak, "Biz bir anda bu tarafa döndük. Bir polis TOMA'sı önümüzü kesti. Bir polis memuru bize ilerlersek daha kötü şeylerle karşılaşabileceğimizi söyledi. 'Bizim askerimiz bize ne yapacak ki?' diye düşündük. Polisten bize yolu açmasını istedik, açtı ve geçtik. 50 kişilik gruptuk, ben en öndeydim. Önce sol ayağıma, daha sonra sağ ayağıma 5 kurşun isabet etti. Beni, 4 metre sağ tarafıma fırlattı. Ben doğrulmaya çalışınca şarapnel parçaları her yerime isabet etti. 45 dakika orada yattım. Gelen ambulanslara da ateş ettiler. Daha sonra bizi uyaran polis sürünerek, beni bir ara sokağa çekti. Bir minibüse yerleştirmeye çalıştılar ancak araba dolu olduğu için sığmadım. Sonra o polisin durdurduğu bir sivil bir araçla hastaneye götürüldüm. Acilde 18 saat ameliyat sırası bekledim ve ertesi gün ameliyat olabildim. 15 santimetre boşluk yoktu acilde, her yer yaralı, ölüydü" diye konuştu.
`BİZ ÖNEMLİ DEĞİLİZ, DEVLETİMİZİ YIKMAK İSTEDİLER´
Gazi Parlak, "Bu şahıslar bize kurşun sıktı. Biz önemli değiliz, devletimizi yıkmak istediler. Şunu hesaba katmadılar; derler ya 'Her Türk asker doğar' Evet, biz askeriz. Bizim için üniformanın sırtımızda olup olmaması çok önemli değil. Biz vatanımız, milletimiz için canımızı her zaman ön plana koyarız. Ne zaman akıllarına gelir de yapmak isterlerse bu işi, gene önlerine biz çıkacağız, gene mücadelemizi vereceğiz. O zaman belki şehit olacağız, hiç sorun değil. İnşallah bunu bir daha denemek istemezler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR/Uğur AYDIN
2021-07-14 11:10:23

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