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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

İHA

Gümüşhane’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Gümüşhane Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.
Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen programa eşi Sibel Taşbilek’le katılan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve eşi Gülsen Çimen programa katılan şehit ailesi, gazi ve gazi yakınlarını tek tek ziyaret ederek bir süre onlarla sohbet etti.
Programda katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Vali Kamuran Taşbilek, şehitlerin ve gazilerin bu milletin emaneti, kıymetlisi olduğunu, onların ailelerinin de bu milletin baş tacı olduğunu ve kıyamete kadar bunun böyle devam edeceğini söyledi.
Şehitlik ve gazilik makamının Türk milleti için çok mukaddes olduğunu, bugün buralarda olmayı onların kanlarına borçlu olduklarını dile getiren Vali Taşbilek, “5 yıl önce yaşadığımız 15 Temmuz süreci bize millet olarak çok şey öğretti. Bazen birbirimizi kırıyoruz, incitiyoruz, üzülüyoruz ama bizim birbirimize ne kadar ihtiyacımızın olduğunu, birbirimizin elinden ne kadar tutmamız gerektiğini, el ele verdiğimizde topyekün bir elle bir tankı durdurabilecek kadar güçlü olan, yiğit bir milletiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.
Alanı dolduran vatandaşlara “Lütfen birliğimizi, beraberliğimizi her daim muhafaza edelim” çağrısında bulunan Vali Taşbilek, “Çünkü milletimiz birlik beraberlik olduğu zaman önünde duramayacağı, yıkamayacağı hiçbir engel, hiçbir bent yok. Biz birliğimizi korursak, milletimizin her bir ferdi birbirinden şüphe etmeksizin el ele verirse, biz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu millet devletinin sahibidir dediği müddetçe Allah'ın izniyle ister içeriden olsun düşman ister dışarıdan olsun hiç kimse bizimle baş edemeyecektir. Bu kahraman millet devletini ilelebet, kıyamete kadar payidar kılacaktır” diye konuştu.
Belediye Başkanı Ercan Çimen ise şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına teşekkür ederek, “Sizler iyi ki varsınız. Canınız pahasına o kurşunlara göğüs gerdiniz, o tanklara sizler dur dediniz. Rabbim inşallah o günleri bir daha göstermez. Yüce rabbim bize de nasip etseydi o gün o toplara, mermiye karşı, tanklara karşı bizde mücadele etseydik. Bizde kendi ilimizde mücadelemizi verdik” şeklinde konuştu.
15 Temmuz gecesi Gümüşhane’de neler yaşandığını anlatan Başkan Çimen, “27 gün sabaha kadar nöbet tuttuk Atatürk caddesinde sizinle. Yüce Rabbim o günleri bir aha Türk milletine ve bizlere göstermesin. Bizim için 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü. İnşallah onu hep beraber bundan sonra kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

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