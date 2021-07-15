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Gümüşhane’de bisiklet kazası: 1 ölü Bisikletiyle çevre yoluna çıkan çocuk bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

İHA

Gümüşhane’de bisiklet kazası: 1 ölü Bisikletiyle çevre yoluna çıkan çocuk bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde bisikletiyle çıktığı çevre yolunda bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul’dan Köse ilçe merkezine gelen 12 yaşındaki Ebubekir Güner, bisiklet sürerken ilçenin Karaçayır yolu mevkiinde tali yoldan Köse çevre yoluna girince o sırada Bayburt’a gitmekte olan S.S yönetimindeki 69 AAD 646 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olayın ardından 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köse Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Güner’in duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen çalıştırılamadı.
Kazanın ardından sürücü S.S gözaltına alınırken kazada hayatını kaybeden Ebubekir Güner bugün kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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