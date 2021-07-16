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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 15 Temmuz anma programı yapıldı

İHA

Gümüşhane’de 15 Temmuz anma programı yapıldı

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Gün boyunca devam etkinliklerin sonuncusu Fatih Parkında gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.
Alanda açılan anı defterine vatandaşların görüşlerini aktardığı programda daha sonra tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.
15 Temmuz’la ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda ayrıca sancak koşusu ve bisiklet etkinliğini gerçekleştiren sporcular alana gelerek taşıdıkları sancağı ve Türk Bayrağını Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’e takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul’daki ışıklı gösterinin canlı olarak dev ekranlardan aktarıldığı programda konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Türk Milletinin Anadolu’da boğulmak istediği o karanlık gecede istiklali ve istikbali uğruna darbecilere karşı güçlü ve onurlu bir duruşla “Türkiye geçilmez diyerek” zifiri karanlıkları yırtan ve kardan aydınlık bir sabaha uyandıran büyük Türk milletine, aziz şehitlere ve kahraman gazilere minnettar olduklarını söyledi.

“Bundan sonra böyle hainliklerin olmaması için çok daha uyanık olmalıyız”
Vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken ve işgale kalkışan 7 düvele bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletin 15 Temmuz 2016 tarihindeki o karanlık gecede de darbecilere karşı onurlu bir duruş, kuvvetli ve çetin bir mücadele sergilediğini ifade eden Vali Taşbilek, “Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi bütün yurdumuzun sokaklarında vatan ve bayrak uğruna nasıl şehit olunabileceğini dünyaya tekrar göstermiştir. Bundan sonra böyle hainliklerin olmaması için çok daha uyanık olmalıyız. Milletimizin evlatları olarak birbirimizi daha çok sevmek durumundayız. Farklılıklarımızdan ziyade bizi birbirimize yaklaştıran mukaddes değerlerimizi öne çıkarmalı, birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız. Vakit birbirimizi kucaklama, biz kardeşiz bizi bölemeyecek diye haykırmanın vaktidir” şeklinde konuştu.

“FETÖ darbe girişimi unutmayacağımız olayların en başında geliyor”
Belediye Başkanı Ercan Çimen de 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk ve Türkiye düşmanları tarafından milletin özgür iradesine, demokratik değerlere karşı hain darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, “İnsan olarak bizler bazı olayları ve yaşanmışlıkları erken unuturuz. Ancak unutulmaması ve her zaman zihinlerimizde canlı kalması gereken olaylar vardır. 5 yıl önce 16 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ darbe girişimi unutmayacağımız olayların belki de en başında geliyor. Aziz milletimiz, bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin ve bu aziz milletin esaret altına girmemesi, hür ve bağımsız kalması için; 15 Temmuz 2016’daki menfur FETÖ darbe ve terör girişimine karşı çıkarak şahadet şerbetini içerek vatanlarına sahip çıktı. O gece vatan savunmasında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum. Allah, onlardan razı olsun” dedi.

“15 Temmuz, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adıdır”
Türk milletinin kendisini esaret altına almak isteyecek hiçbir güce boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini vurgulayan Başkan Çimen, “Milletimiz söz konusu ezanı, bayrağı, vatanı ve devleti olduğunda 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla cepheye koşar. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz, tam bir milli irade şahlanışıdır. 15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakârlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. 15 Temmuz, Türk Milleti’nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin yazdığı yüce destanı nesillerden nesillere, asırlardan asırlara aktarıp unutmayıp, unutturmayacağız. Diriliş ruhunu hep diri tutacağız” şeklinde konuştu.

“Bundan sonra da gelirlerse iki bastonla yine önlerine çıkarız”
Programa katılan 15 Temmuz gazisi Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kale köyünden 52 yaşında 3 çocuk babası Yaşar Parlak ise “15 Temmuz hain darbe girişiminde bu hainler esasında bizim olan toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla üzerimize geldi, bize darbe yapmak istediler. Ama tam tersi oldu, biz bedenimizle onlara darbe yaptık. Onlar bizi yıkmaya çalıştılar, bayrağımızı indirmeye, devletimizi bölmeye ant içmişlerdi. Ama Türk halkının vatan, bayrak, millet sevgisini unuttular. Onlar bizi F serisi 1 dolara satılmış, kendileri gibi alçak zannettiler. Bundan sonra da gelirlerse iki bastonla yine önlerine çıkarız” ifadelerini kullandı.
Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği programda Gümüşhane’nin güçlü seslerinden Onur Akgül kahramanlık türküleri seslendirdi.
Katılımcılara sıcak çorba ve simit ikramının gerçekleştirildiği program saatler 00.13’ü gösterdiğinde camilerden sala okunması ve demokrasi nöbetiyle devam etti.

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