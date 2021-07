Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa’dan karne tatili için memleketi Gümüşhane’ye dönerken TunceliPülümür yolunda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık öğretmenken şehit edilen Necmettin Yılmaz, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma programında 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın kabrine karanfil bırakıldı, dua edildi.

Şehit öğretmenin annesi Gülay, babası Hamit, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz’ın da hazır bulunduğu etkinlikte şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakıp dua eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı uğruna mücadele eden aziz şehitler ve kahraman gazileri minnet şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

Konuşmasında bir gün önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde çeşitli etkinlikler yapıldığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Dün 15 Temmuz’du. Bütün milletimizle, 81 ilimizde olduğu gibi Gümüşhane’de de aynı duygularla, aynı güzellikle Türkiye geçilmez diyerek, Türkiye’yi geçilmez kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve şükranla yad ettik. Bugün de değerli öğretmenimiz, evladımız, kardeşimiz Necmettin’imizin eğitim yolundayken hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilişinin seneyi devriyesi vesilesiyle annesi, babası, kardeşleriyle ve ailesiyle birlikte beraber olmak, onlara taziye dileklerimizi iletmek, seneyi devriyesinde onlarla beraber olmak maksadıyla bugün buradayız. Şehidimizin annesine babasına, ailesine bütün milletimizin başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımızın annemize, babamıza ve ailemize selamlarını iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini iletmek istiyorum. Necmettin öğretmenimizin, Aybüke kızımızın şahsında bütün şehitlerimizi, vatanı vatan yapmak, bayrağı dalgalandırmak, milletin birliğinin devamını sağlamak noktasında can vere, her biri birer bayrak olan şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızı yad ediyorum” diye konuştu.

Vali Taşbilek, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak ve Necmettin öğretmenin meslektaşlarının da katıldığı etkinliğin ardından köy meydanında şehit aileleri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı İlkokulundan memleketi Torul'a dönerken PKK terör örgütü mensupları tarafından TunceliErzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen ve bölgede 27 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür çayında bulunan 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

