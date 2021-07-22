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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serkan Genel’in sağlık durumu iyiye gidiyor Acılı baba Korkmaz Genel: "Dua bekliyoruz"

İHA

Serkan Genel’in sağlık durumu iyiye gidiyor Acılı baba Korkmaz Genel: "Dua bekliyoruz"

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde geçtiğimiz günlerde polis tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Serkan Genel’in sağlık durumu iyiye giderken acılı baba hemşehrilerinden dua beklediğini söyledi.
Yaşanan olayın ardından boynundan vurulan Serkan Genel, Kelkit Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Serkan Genel’in babası Korkmaz Genel, olayın ardından dün Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde protesto eylemi yapılmasını doğru bulduklarını fakat kapıların zorlanarak içeriye girilmesi girişimini doğru bulmadıklarını belirterek, “Bu olayı hoş görmüyoruz. Biz devletini ve milletini seven insanlarız. Bu süreçte adli ve idari soruşturma başladı zaten” dedi.
Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve girişimleriyle Erzincan’a gelen hava ambulans uçağıyla Serkan Genel’in Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji servisine sevkinin sağlandığını kaydeden Genel, “İlk müdahalenin ardından uyutulan Serkan’ın tedavi süreci devam ediyor. Bu süreç içerisinde gerek Gümüşhane Valimiz, gerek İl Emniyet Müdürümüz, Milletvekillerimiz, Kaymakamımız, STK temsilcilerimiz, Deredolu Beldesi halkı ilk günden itibaren arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek hastanın tedavi sürecini de yakından takip ettiklerini biliyoruz. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Serkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikesinin olmadığını dile getiren Genel, “Biz Gümüşhaneli, Kelkitli hemşehrilerimizden üzüntülerini paylaşan hemşehrilerimizden dua istiyoruz. Bize dua etsinler, Serkan’a dua etsinler. İnşallah en kısa sürede iyileşecek ve ayağa kalkacaktır. İnşallah bu tür olaylar ilçemizde tekrar yaşanmaz” şeklinde konuştu.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde yaşayan, evli ve bir çocuk babası Serkan Genel (30), geçtiğimiz günlerde bir akrabasıyla yolcu olarak bulunduğu motosikletin eksik evraklı olması nedeniyle durmaması üzerine polis takibinin ardından polis memurlarından birisinin tabancasından çıkan merminin boynuna isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanmış, olayın ardından dün bazı vatandaşlar Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmış ve İlçe Kaymakamı Aziz Onur Aydın’ın teskinleri sonucu dağılmıştı. Olayın ardından ilgili polis memuru gözaltına alındıktan sonra açığa alınıp hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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