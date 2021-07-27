Kelebek gözlemcisi ve fotoğraf sanatçısı Yalçın: "Gümüşhane'de kelebek popülasyonu yok oluşun eşiğinde"

Gümüşhane’de 13 yıldır kelebek gözlemciliği yapan öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Vehbi Yalçın, il genelinde kelebekler açısından ciddi bir yok oluşun eşiğinde olduklarını ve bu nedenle de kaygılandıklarını söyledi.

Kelkit ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde bulunan Kelebek Vadisinde hem yeni tür tespiti hem de bölgedeki kelebek varlığını kontrol etmek üzere incelemelerde bulunan Yalçın, bölgede ve Gümüşhane’deki kelebek varlığına dair açıklamalarda bulundu.



“Burası çok güzel, özel, izole olan bir bölge”

Kelebek çeşitliliği ve yoğunluğu bakımından ender güzellikleri bünyesinde bulunduran Aydoğdu Kelebek Vadisinin koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Yalçın, “2008 yılından bu yana Gümüşhane’de aktif olarak kelebek gözlemliyorum. Daha önce gelip birkaç defa gözlem yaptığımız Aydoğdu köyünde, Kelebekler Vadisi denilen bölgedeyiz. Burası çok güzel, özel, izole olan bir bölge. Kelkit ovasından farklılaşmış, yeşili, suyu olan bir yer. Ayrıca maden suyu ve traverten oluşumu da var. Bitki çeşitliliği zengin. Tüm bu sebepler vadiyi kelebekler açısından çok cazibe merkezi haline getirdi” dedi.



“Buraya bir koruma statüsünün verilmesi bu bölge için çok faydalı olacaktır”

Bu alanda yapılması gerekenleri de anlatan Yalçın, “Buranın uzmanlar tarafından, bu işle uğraşan bilim adamları tarafından ciddi manada ilmi ölçüler içerisinde değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve bir koruma statüsünün verilmesi bu bölgeyi koruma adına çok faydalı bir durum olacaktır” şeklinde konuştu.



“Kelebekler adına ciddi bir yok oluşun eşiğindeyiz”

Bölgede kelebeklerin hem tür sayısının hem de nüfuslarının oldukça fazla olduğunu ifade eden Yalçın, “Bu kelebek gözlemciliği adına sevindirici bir durum. Neden sevindirici? Çünkü Gümüşhane’nin farklı bölgelerinde 2008’den bu yana yaptığımız gözlemde bize sürekli bir hem tür sayısında hem de bu türlerin nüfusunda bir azalmanın olduğunu bu her yıl daha da artarak bir yok oluşa gidildiğini gösteriyor. Gümüşhane adına kaygılanıyoruz. Ciddi bir yok oluşun eşiğindeyiz kelebekler adına. Ama burası bu söylediğimiz tespitin dışında. Önceki yıllara göre daha zengin, daha kelebek sayısı fazla. Bölgenin bu şekilde olmasına sevindim” diye konuştu.

Köy muhtarı Ali Çağlar da bölgeye kelebek vadisi denildiğini muhtar olduktan sonra öğrendiğini belirterek, “Gerçekten çok çeşit kelebeklerimiz var. Bunların koruma altına alınması, bakılması ne gerekirse yapılmasını canı gönülden köy adına istiyorum” ifadelerini kullandı.

Uzmanların Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesi arasında her iki bölgenin ortak özelliklerini gösteren flora ve faunasıyla zengin, enteresan ve sıradışı bir coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’de birçok Avrupa ülkesinden daha fazla olarak 230’a yakın tür ile yalnızca bu bölgede görülen endemik birkaç tür kelebek varlığı biliniyor.

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