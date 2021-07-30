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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de ormanlara girişler yasaklandı

İHA

Gümüşhane’de ormanlara girişler yasaklandı

Türkiye’nin dört bir tarafında orman yangınlarının yaşanmasının ardından Gümüşhane genelinde Valilik kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanlarına, mesire yerlerine ve ormanlara girişler yasaklandı.
Vali Vekili Mustafa Pala’nın imzasıyla yayımlanan kararda orman varlıklarını yok eden en büyük risklerden birini oluşturan orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu vurgulanarak, “Ülkemizin sahip olduğu doğal zenginliklerin başında gelen ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi gerek Anayasamızın 169’uncu maddesinde gerekse mer’i mevzuatımızda yer alan düzenlemelerle belirlenmiştir. Orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi Anayasal bir yükümlülük olmakla beraber aynı zamanda ekolojik dengenin muhafazası açısından insani ve vicdani bir sorumluluktur” denildi.
Orman yangınlarının önlenmesi, yanan alanların ağaçlandırılması için vatandaşların farkındalık düzeylerinin artırılmasının yanı sıra yangına sebep olan risklerin en aza indirilmesinin de önem arz ettiği vurgulanan kararda, son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma gibi faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirildiği belirtildi.
Kararla birlikte Gümüşhane’nin tamamında orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanırken, yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklandı.
Kararda ayrıca “Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” marifeti ile yangın riski taşıyan bölgelerin tespitine yönelik analiz çalışmalarının güncellenmesi ve alınan ve planlanan tedbirlerin gözden geçirilmesi, yangın söndürmede ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun artırılması, yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye ekip ve faaliyetlerinin artırılması, yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın orman yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilgilendirilmesi, yangın söndürmede kullanılan İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulması, kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı görevlilerince piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarının kontrol altında bulundurulması ve şahısaraç sorgulamalarının artırılması, kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş yakılmasının engellenmesi, anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, yangına müdahale veveya yangını soğutma çalışmalarında görevli personelin uygun teçhizat ile donatılmasına ve orman yangınları konusunda eğitimli personelin görevlendirilmesine hassasiyet gösterilmesi istendi.
Bahse konu kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı öğrenildi.

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