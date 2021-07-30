Gümüşhane´de ormana girmek yasaklandı



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklandığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar kentteki piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma vb. faaliyetler ile birtakım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla; yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar Gümüşhane ilinin tamamında piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanmıştır. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklanmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2021-07-30 17:57:58



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