Gümüşhane’deki en uzak köy okulunun tadilatını polisler yaptı Akocak köyündeki ilkokul Emniyet mensupları tarafından eğitime hazır hale getirildi

Gümüşhane kent merkezine 60 kilometre mesafede bulunan en uzak köyü okulu olan Akocak köyündeki ilkokulun tadilatı polisler tarafından bir haftalık sürede yapılarak eğitime hazır hale getirildi ve kapısındaki bayrak göndere çekildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis diğer personeller sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kent merkezine en uzak köy okulu olan 10 öğrencili Akocak köyündeki ilkokulun tadilat işlerini bir haftalık süreçte tamamladı.

Amirinden memuruna, komiserinden teknik personeline çok sayıda Emniyet mensubunun katıldığı etkinlikte kadınerkek görevliler zaman zaman ellerine fırça alıp duvar boyadı, zaman zaman da harç yapıp beton döktü.

Kendi aralarında topladıkları paralarla okuldaki eksik malzemeleri alan Emniyet mensupları çocuklara içinde kırtasiye malzemeleri olan okul çantaları da hediye etti.

Polis amcaları okullarını tamirat yaparken aynı anda okul bahçesinde bulunan parkta oynayan çocuklar ilgiyle çalışmaları izlerken okullarının modern bir görünüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Okulda yapılan çalışmaları inceledikten sonra gazetecilere konuyla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, “Toplum yararına yapılacak proje olarak arkadaşlarımızla araştırma yaptık ve Gümüşhane'nin 60 kilometre uzağında bulunan Trabzon sınırındaki Akocak köyünü kendimize hedef olarak belirledik. Önce arkadaşlarımızı gönderdik. Burada gerekli eksikleri tespit ettik. Daha sonra arkadaşlarımız kendi ekonomik seviyelerine göre tüm emniyet teşkilatı, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü personeli belirli oranlarda katkıda bulunarak bu proje için çalışmaya başladık. Yaklaşık bir hafta süre içerisinde buradaki bütün eksikleri tespit edip eğitim sezonunun başlamasına yakın faaliyete hazır hale getirmek için çalıştık. Bugün de çalışmalarımızın sonuna geldik. İl Milli Eğitim müdürümüz bize bu konuda çok destek verdi. Sayın Valimizin destekleri var” dedi.

Okulda öncelikle çocukların güvenliği açısından korkulukları tamir ettiklerini, okulun dış cephe boyası, sınıf boyası, korkuluklar, cam korkulukları, girişteki merdivenleri yaptıklarını kaydeden Taşci, “En son okulumuzun bir bayrak direği mevcut değildi bu bayrak direğini de dikerek öğrencilerimizle bayrağımızı göndere çekmiş olduk. Başka eksiklerini de İl Milli Eğitim müdürümüz tespit etti. Kendisi en kısa sürede bu okulun eksiklerini giderecek. İnşallah okulumuz 6 Eylül'e hazır olacak. Bizim buradaki amacımız 10 kişi de olsalar bu köyde çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmesi, onların da kendilerini okula geldiğinde mutlu hissedebilmeleri ve içlerinde polis amca sevgisini uyandırmak, onların polisi sevmelerini, ilerde belki büyüyünce devletine daha faydalı, daha iyi görevlerde bulunmalarını amacıyla bu yola çıktık” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Gümüşhane’nin en ücra köşelerinden birisi olan ve il merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Akocak köyü ilkokulunun tamirat ve tadilatı için Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği desteğe teşekkür ederek, “Tüm emniyet personeline, çalışan her arkadaşıma, eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahmet Kutsi Tecer’in söylediği gibi “Orada bir köy var uzakta” işte o köy bu köy, Akocak köyü. Ne kadar uzakta olursa olsun devletin kurumları yan yana. Eğitime destek için buradayız. Değerli emniyet Müdürüme katkılarından dolayı, vermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum çocuklarım adına. Okulun ciddi bir tadilata ihtiyacı vardı ama hala eksiklerimiz var. İnşallah çocuklarımıza akıllı tahta sözü verdik. Asfaltı yapılacak inşallah. Ama en büyük kısım, emek Emniyet Müdürlüğümüze ait. Tekrar teşekkür ediyorum değerli müdürüme” ifadelerini kullandı.

Okul öğrencilerinden Uğur Şimşek ise polis abileri ve ablalarına okullarını daha güvenli ve modern hale getirdikleri için teşekkür ederek kendisinin de büyüyünce polis olmak istediğini belirtip çanta ve diğer hediyeleri için ayrıca teşekkür etti.

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