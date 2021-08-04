Kınık: "Türk Kızılayı yangın bölgesinde 300 bin kişiye ulaştı" Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: “Sahada büyük bir seferberlik halindeyiz; Günlük 700 civarında gönüllümüzle, 100 civarında aracımızla sahadayız” “Geçen yıl kan bağışları için 2,5 milyon fidan dikmiştik, bu yıl bunu yanan ormanlarımızın tekrar yaşayabilmesi için 3 katına çıkarmaya çalışacağız”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yangın bölgelerinde yaklaşık 300 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını ve 24 saat esasıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Genel Başkan Kınık, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gümüşhane’de gönüllülerle, gençlerle bir araya gelerek bölgenin afet ve olağanüstü durum risklerini ele alarak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kızılay Gümüşhane Şube Başkanı Naim Ağaç’ı makamında ziyaret ederek gönüllülerle bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kınık, Kızılay’ın bir afet kurumu, insani yardım kurumu olarak özellikle de olağanüstü dönemler ve afet dönemleri için gayret sarf eden bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye’de özellikle 28 Temmuz'da artarak 8 ili etkisi altına alan orman yangınlarına devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kızılay’ın da sahada büyük bir seferberlik halinde olduğunu kaydeden Kınık, “Şuan 8 ilimizde 113 dağıtım noktasında bazı bölgelerdeki yangınlar söndürüldüğü için oralarda iyileştirme çalışmalarına dönüştürerek devam ediyoruz. Günlük 700 civarında gönüllümüzle şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 500 Kızılaycı gün saha gücü ile çalıştık. 100 civarında aracımızla bunlar ikram araçları 13 tırımız var her gün bölgelere insani yardım malzemeleri taşıyoruz. Afet araçlarımız, haberleşme araçlarımız, koordinasyon araçlarımız var. Sahadayız. Ağırlıklı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kızılayımız, beslenme ve gıda güvenliği alanında gayret sarf ediyor. Bununla beraber de AFAD koordinasyonunda hizmet kümelerine, devletimize destek veriyoruz” dedi.

Özellikle psikososyal destek, lojistik, insani yardım malzemelerinin sevki, depolanması ve vatandaşlara ulaştırılmasının yanında barınma noktasında ihtiyaç duyulan yerlerde bir taraftan etkilenen vatandaşlara destek olurken, diğer taraftan da yangınla mücadele eden kahramanlara, orman işçilerine, itfaiyecilere ve AFAD ekiplerine destek olduklarını dile getiren Kınık, “Şu ana kadar yaklaşık 300 bin insana insani destek sağladık. Özellikle tahliye edilen bölgelerde evleri yanan veya evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımıza yönelik gıda desteğimiz düzenli olarak devam ediyor. Mutfaklarımızda 3 öğün yemeklerimiz devam ediyor. Evi hasar görmüş ve ona ulaşamayan insanlarımıza giysi desteği, Covid19 salgını devam ediyor çok ciddi bir risk olarak devam ediyor. Hijyen desteği, maske desteği hem çalışanlara hem vatandaşlarımıza yönelik devam ettiriyoruz. Bir taraftan da yardım kampanyamız var. Yardım kampanyamızı da 100 binlerce vatandaşımız destekliyor. Sahada gönüllerimizle bu faaliyetleri destekleyen bağışçılarımızla beraber insan ıstırabını dindirmeye gayret ediyoruz. Sahada büyük bir seferberlik var. Millet olarak seferber olduk. Belediyelerimiz, Valiliklerimiz, Kaymakamlarımız, affet kurumlarımız, bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz, herkes sahada, hepimiz sahadayız ve elimizden geldiği kadar bu afeti en az hasarla ve en kısa sürede atlatmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Kamuoyundan beklentimiz afete müdahalede bulunan çalışanlarımızın moralini yüksek tutmaları”

“Afete müdahalede bulunan çalışanlarımızın moralini yüksek tutmamız gerekiyor" diyen Kınık "Çünkü çok stresli bir ortamda çalışıyoruz. Gönüllerimiz çok stresli bir ortamda çalışıyor. 7/24, uykusuz çalışıyoruz. Dolayısıyla onlara moral verecek, onlara destek olacak dualarıyla, mesajlarıyla, sosyal medya mesajlarıyla milletimizin desteğine ihtiyaç var. Bu çerçevede en kısa zamanda devletimizin o büyük gücüyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınlar en kısa zamanda inanıyorum ki söndürülecektir” ifadelerini kullandı.

Bundan sonra yangın bölgesinde Kızılay olarak olaydan etkilenen vatandaşlara devletin vereceği desteğe kendilerini de omuz omuz vereceğini ifade eden Kınık, “Yanan orman bölgelerimizin yeşillendirilmesi için bütün gönüllerimizle seferber olacağız. Orman Genel müdürlüğümüze destek vererek buradaki bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi noktasında Kızılaycı gönüllülerimiz bir nefer olarak hazırlar ve onların bu anlamda tavsiyelerini bekliyor olacağız. Diğer taraftan Kızılay kan hizmetlerimiz her bağışlanan bir ünite kan için doğaya bir fidan dikiyor. Geçen sene 2,5 milyon fidan dikmiştik. Bu sene bunu 3 katına çıkarmaya çalışacağız bu ormanlarımızın tekrar yaşayabilmesi için. Allah'ın izniyle kayıplar yerine konur, bu günler geçer ama önemli olan milletimizin birliği, dayanışması ve beraber verdiğimiz bu mücadelenin devam etmesidir” diye konuştu.

Kınık daha sonra Vali Vekili Mustafa Pala ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamlarında ziyaret etti.

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