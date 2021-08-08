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Gümüşhane´nin 2 köyünün Giresun´a bağlanması için halk oylamasına gidilecek

DHA

Gümüşhane´nin 2 köyünün Giresun´a bağlanması için halk oylamasına gidilecek


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köylerinin, sınırlarındaki Giresun´un Doğankent ilçesine bağlanması talebi üzerine valilik, halk oylaması kararı aldı. Köylerde 4 Eylül´de sandık kurulup, secim yapılacak.
Gümüşhane´nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Üçtaş ve Günyüzü köyü sakinleri, köylerinin Giresun ili Doğankent ilçesine bağlanması için Gümüşhane Valiliğine başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2 köyde 4 Eylül 2021 tarihinde halk oylamasına gidilme kararı alındı. Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köylerinde `Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik´ gereğince 4 Eylül 2021 Cumartesi günü 09.00-17:00 saatleri arasında halk oylaması yapılmasına karar verilmiştir" denildi.
Konunun kamuoyuna duyurulmasının ardından, Gümüşhaneli bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından halk oylaması kararı ile ilgili tepkilerini dile getirirken, Üçtaş köyü muhtarı Halil Şayık, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Uğur AYDIN
2021-08-08 11:08:07

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