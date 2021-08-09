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Jeneratörün egzoz gazı faciaya sebep oldu: 1 ölü Gümüşhane’nin İstavroma Yaylası'nda bir yayla evinde çalıştırılan jeneratörün gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı

İHA

Jeneratörün egzoz gazı faciaya sebep oldu: 1 ölü Gümüşhane’nin İstavroma Yaylası'nda bir yayla evinde çalıştırılan jeneratörün gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı

Gümüşhane’nin İstavroma Yaylası'nda jeneratörün egzoz dumanından etkilenen 11 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki İstavroma Yaylası'nda bulunan Süleyman Keleş’e ait bir evde dün gece elektrikler kesilince vatandaşlar odunlukta bulunan jeneratörü çalıştırarak yattı.
Sabah olduğunda evden kimse çıkmayınca komşuları kontrol ettiklerinde evde bulunan 12 kişinin egzoz dumanından etkilenerek baygın yattığını fark etti. Hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verilen olayda vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla Trabzon ve Gümüşhane’deki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayın ardından evin en yaşlı ismi olan 88 yaşındaki İdris Keleş, jeneratör egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 7 kişi Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, biri çocuk 4 kişi de Trabzon’daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Gümüşhane Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan hastalardan C.K, B.K ve A.K ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken diğerlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Karbon monoksit gazından etkilenen Ö.T. ve B.D. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.D ve N.D ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Kamuran Taşbilek, bilinci açık durumda olan hastalardan Hüseyin Keleş’le görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, “İlimiz merkez ilçe Dumanlı köyü İstavroma yaylasında jeneratör çalışması sonucu biriken karbon monoksit gazından 12 vatandaşımızın etkilendiği bildirildi. Kurumlarımız hemen harekete geçerek 1’i çocuk olmak üzere 4 vatandaşımız Trabzon’daki hastanelerde, 7 vatandaşımız ise Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gümüşhane’deki vatandaşlarımızdan 3’ü çocuk, 4’ü yetişkin. 3 çocuk ve 1 vatandaşımızın hayati tehlikesi yoktur. Diğer 3 vatandaşımız buradaki ilk müdahalelerin ardından ileri tedavi amacıyla Erzurum’a sevk edildi. Doktorlarımız orada gerekli hazırlıkları yaparak hastalarımızı bekliyor. Maalesef karbon monoksit gazından etkilenen bir vatandaşımız ise olay yerinde vefat etmiştir” dedi.
Olayı yaşayan hastalardan Hüseyin Keleş ise “Akşam yattık sabah kalkamadık. Herkes rahatsızlandı. Ev 2 katlıydı. Jeneratör elektrik kesik olduğu için çalıştı. Isınma amaçlı değil aydınlatma amaçlı yakmıştık” diye konuştu.

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