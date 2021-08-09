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Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, 11 kişi tedavide

DHA

Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, 11 kişi tedavide


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Dumanlı köyü sınırında yer alan İstavroma Yaylası´ndaki 2 katlı yayla evindeki elektrik kesintisi nedeniyle çalıştırılan jeneratörün egzoz gazından etkilenen 4´ü çocuk 12 kişiden İdris Keleş (85), hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 11 kişi Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane´deki hastanelerde tedaviye alındı.
Olay sabah saatlerinde, Dumanlı köyü sınırında yer alan İstavroma Yaylası´nda meydana geldi. Kent dışından yaylaya gelen misafirlerini 2 katlı evlerinde ağırlayan Keleş ailesi, elektrik kesintisi nedeniyle jeneratörü çalıştırdı. Bir süre sonra evde bulunan 4´ü çocuk 12 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yaylaya sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan 12 kişi, ambulansla Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum´daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İdris Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dumandan etkilenenlerin, Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane´deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
`NE OLDUĞUNU ANLAMADIK´
Gümüşhane´de tedavisi süren Hüseyin Keleş (33), "Akşam yattık sabah kalkamadık, evimiz 2 katlıydı. Evde kalabalıktık yani. Elektrikler kesik olduğu için jeneratörü çalıştırdık lambalar yansın diye. Ne olduğunu anlamadık" dedi.
VALİ TAŞBİLEK´TEN AÇIKLAMA
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Vali Taşbilek, "İlimiz merkez ilçe Dumanlı köyü sınırlarında bulunan İstavroma Yaylası´nda egzoz gazından bir jeneratör çalışması sonucu etkilendiği bildirilen 12 vatandaşımızın zehirlendiği yönünde sabah kurumlarımıza gelen bilgiler üzerine ekiplerimiz harekete geçtiler. Bu 12 vatandaşımızdan birinin çocuk olmak üzere 4 kişinin Trabzon´da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ve Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Diğer 7 vatandaşımız Gümüşhane Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Gümüşhane´ye sevk edilen 7 kişiden 3´ü çocuktur. Gümüşhane Devlet Hastanesi´ne sevk edilen 3 çocuk ve 1 yetişkin vatandaşımızın hayati tehlikesi yok. Diğer 3 vatandaşımızın Gümüşhane ilimizde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi maksadı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi hastanesine sevkleri gerçekleştirildi. Maalesef gazdan etkilenen bir vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah´tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN
2021-08-09 13:11:02

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