Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı

DHA

Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı


Uğur AYDIN/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, İstavroma Yaylası´ndaki 2 katlı yayla evinde çalıştırılan jeneratörün egzoz gazından etkilenip, hastanelerde tedaviye alınan 11 kişiden Ayşe Keleş (67), Erzurum´da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2´ye çıktığı olay sonrası tedavi gören 10 kişiden 2´sinin daha sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olay, dün sabah Dumanlı köyü sınırında yer alan İstavroma Yaylası´nda meydana geldi. Kent dışından yaylaya gelen misafirlerini 2 katlı evlerinde ağırlayan Keleş ailesi, elektrik kesintisi nedeniyle jeneratörü çalıştırdı. Bir süre sonra evde bulunan 4´ü çocuk 12 kişinin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbar üzerine yaylaya sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunulan 12 kişi, ambulanslarla Gümüşhane, Trabzon ve Erzurum´daki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İdris Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazdan etkilenenlerin, Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane´deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, dün Erzurum´a sevk edilen Ayşe Keleş de bugün yaşamını yitirdi. Erzurum´a sevk edilen ve yoğun bakım servisinde tedavilerine devam edilen aile fertlerinden Cemal ve Bilal Keleş´in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN
2021-08-10 13:20:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral kızlarıyla ormanları yangın sebebi olan şişelerden temizledi
YEREL HABERLER Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği TEMA Vakfı ...
Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, 11 kişi tedavide
YEREL HABERLER Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, ...
Jeneratörün egzoz gazı faciaya sebep oldu: 1 ölü Gümüşhane’nin İstavroma Yaylası'nda bir yayla evinde çalıştırılan jeneratörün gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jeneratörün egzoz gazı faciaya sebep oldu: 1 ...
Gümüşhane´nin 2 köyünün Giresun´a bağlanması için halk oylamasına gidilecek
YEREL HABERLER Gümüşhane´nin 2 köyünün Giresun´a bağlanması için ...