“Yaylanın Sultanları” izlenme rekorları kırıyor Gümüşhane’nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık yaylasında voleybol oynayan yayla kızları videosu 10 milyon izlenmeyi geçti Hemen her gün kendi yaptıkları sahada voleybol oynayan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan voleybol sahası istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yaylanın Sultanları” izlenme rekorları kırıyor Gümüşhane’nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık yaylasında voleybol oynayan yayla kızları videosu 10 milyon izlenmeyi geçti Hemen her gün kendi yaptıkları sahada voleybol oynayan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan voleybol sahası istedi

İHA

“Yaylanın Sultanları” izlenme rekorları kırıyor Gümüşhane’nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık yaylasında voleybol oynayan yayla kızları videosu 10 milyon izlenmeyi geçti Hemen her gün kendi yaptıkları sahada voleybol oynayan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan voleybol sahası istedi

Gümüşhane’de yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videosu 10 milyondan fazla izlendi.
Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obasında gençler kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak yağışlı günler haricinde hergün düzenli olarak voleybol oynuyor.
Sabah erken saatlerde kalkan ve hayvanlarıyla ilgilenen gençler daha sonra boş zamanlarını oluşturdukları voleybol sahasında geçiriyor. Yayla sakini yaşlılar ve çocukların seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına voleybol oynayan gençlerin videosu geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarından birisinde 10 milyonu geçen izleme alınca dikkatleri üzerine çekti.
Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarının müsabakaları sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerken önemli başarılar elde eden Kadın Milli Voleybol Takımına verilen “Filenin Sultanları” isminden esinlenerek “Yaylanın Sultanları” ismi verildi.
Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün file desteği sağladığı voleybola sevdalı yayla kızları bu spora devam etmek ve kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan yaylalarına voleybol sahası istedi.

“Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz”
Yayla kızlarından Sevim Turan, üniversiteye hazırlandığını belirterek, “Şuan yaylada ikamet ediyoruz. 34 ay kadar buradayız. Kendi imkanlarımızla bir file yaptık. Sonra sağolsun Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bize yardımcı oldular, file gönderdiler. Biz Türk kızları ve yayla kızları olarak voleybolda devam etmek istiyoruz. Biz Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz” dedi.
Bir diğer oyuncu Serpil Turan ise yaz aylarını yaylada geçirdiklerini belirterek, “Yazın yayladayız. İşlerimizi bitirir bitirmez, direk voleybol oynamaya geliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte voleybol oynamayı çok seviyoruz ve bu alanda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz”
Yaz aylarını geçirdikleri yaylada sabahları erken kalkıp hayvancılıkla meşgul olup işlerini bitirdikten sonra boş vakitlerini voleybol oynayarak geçirdiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini ifade eden üniversite mezunu yayla kızı Elanur Kudu da “İşlerimiz bittikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Voleybol oynamaya geliyoruz arkadaşlarımızla. Çok seviyoruz voleybol oynamayı. Ben ve arkadaşlarım voleybolda kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bu sosyal medya platformunda 10 milyon izlenmeyi geçen videomuz var. Orada da kendimizi ilerlettik. Bu bizi çok mutlu etti. Bu izlenme Gümüşhane'de en çok izlenmeler arasına da girmiş. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor ve bizi daha çok hani voleybola yönlendirmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Yayla kızlarıyla voleybol oynayan Hasan Turan da yaylada yaşamayı ve voleybol oynamayı çok sevdiğini, kızların attığı topları karşılamakta zorlandığını söyledi.
Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce de Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün gönderilen filenin değiştirilip yeni direkler, file ve voleybol toplarının hediye edileceği, gençlere kendilerini geliştirme noktasında kurum tarafından her türlü desteğin verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde ...
Semt77 Yalavospor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
YEREL HABERLER Semt77 Yalavospor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde ...
Atmaya kıyamadığı eski eşyalarla köy evini müzeye çevirdi Bizans döneminin önemli yerleşimi Dörtkonak köyünde Ali Kemal Turhan baba evindeki bir bölüme eski eşyalardan müze yaptı Büyüklerinden kalan ve atmaya kıyamadığı 100’den fazla eserden oluşan müzeyi isteyen herkes gezebiliyor
YEREL HABERLER Atmaya kıyamadığı eski eşyalarla köy evini müzeye ...
Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Yaylada jeneratör gazından zehirlenen kadın da ...
Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği TEMA Vakfı İl Temsilcisi Yusuf Oral kızlarıyla ormanları yangın sebebi olan şişelerden temizledi
YEREL HABERLER Gümüşhane ormanlarında şişe seferberliği TEMA Vakfı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.