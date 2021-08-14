Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı Gümüşhane’de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı Gümüşhane’de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi

İHA

Bir haftalık kazancını yangın bölgesindeki o yaşlı çifte yolladı Gümüşhane’de bir çay ocağı işletmecisi Antalya yangınında televizyonda gördüğü yaşlı çiftin dramına dayanamayarak bir haftalık kazancını o çifte gönderdi

Gümüşhane’de çay ocağı işleterek geçimini sağlayan 24 yıl önce de kendi evleri yanan Sezgin Ergün, bir haftalık gelirini yangını takip ederken televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çifte gönderdi.
Gümüşhane kent merkezindeki Karaer Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde “15 Temmuz Demokrasi Çay Evi” adlı cay ocağını işleten ve 20 yıldır bu işi yapan Sezgin Ergün, geçtiğimiz günlerde Antalya ve Muğla’da gerçekleşen ve günlerce süren yangınlar nedeniyle bir haftalık kazancını o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine göndermeye karar vermişti.
Kampanyasının duyulmasının ardından “Altın kalpli insanların şehri” olarak nitelendirilen Gümüşhane’de çok sayıda vatandaş Ergün’ün işletmesine giderek bir çay içip para üstü almadı, çay içmeden yardım parası verdi.
İşletmesinin kapısına astığı yazıyla kampanyasını duyuran Ergün, bir haftalık sürenin ardından elde ettiği geliri Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i ziyaret ederek Antalya’nın Manavgat ilçesinde evleri yanan yaşlı çifte ulaştırmak üzere teslim etti.

“Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz”
Ergün’ü kabul ederek bu kadirşinaslığı ve güzel davranışından dolayı teşekkür eden Vali Taşbilek, “Milletimizin iyiliksever, yardımsever ve kadirşinas davranış örneğinin tezahürüsünüz. Sezgin kardeşimiz televizyonda gördüğü evleri yanan yaşlı çiftin ihtiyacına derman olmak istemiş. Bu vesileyle de bir haftalık kazancını onlara ulaştırmak üzere bugün bize teslim etti. Bizim misafirimiz oldular. Kendisine gerek Gümüşhane halkı adına gerek Türk milleti adına bu güzel davranışından, yardımseverliğinden, kardeşlik duygumuzun ne kadar yüksek olduğunu göstermesinden, onun bir nişanesi olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum” dedi.
Türk milletinin kadirşinaslığına dikkati çeken Vali Taşbilek, “Türk milletinin evlatlarının nerede, kim, nasıl bir sıkıntı yaşarsa bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyinin hiç fark etmediğini bugün arkadaşımız burada bizlere gösterdi. Bundan dolayı bu yardımsever davranışından ve hassas, ince düşüncesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin bize ilettiği yardımı yangından etkilenen Sezgin Ergün’ün işaret ettiği ailemize, büyüklerimize iletmek üzere kendisinden teslim aldık. Pazartesi günü itibariyle de biz onu Manavgat ilçemizde yangından etkilenen büyüklerimize ulaştırılması noktasında gerekli girişimlerimizi yapacağız” diye konuştu.

“Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti”
Kampanyasının sonucunda elde ettiği geliri bir zarfın içerisine koyarak imzalanan tutanak karşılığında Gümüşhane Valiliğine teslim eden hayırsever işletmeci Sezgin Ergün ise “Bir haftalık kazancımızı Manavgat bölgesine göndereceğimizi söyledi. Bu haber yayınlanıp yazıyı kapıya astıktan sonra Gümüşhane insanımız duyarlı. Gelen bir çay içti para verdi üzerini almadı, geçerken yazıyı okuyup para verdi. Güzel bir kampanya yaptığımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz geliri Valimize ilettik. Gümüşhane insanı bu konularda duyarlı olduğunu bir kez daha ispat etti. Birilerine vesile olduğumuz için, yardım yapabildiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz. İnşallah başkaları da böyle kampanya yapar” ifadelerini kullandı.
Kampanya boyunca yaşlı ve ihtiyaç sahibi olduğu dış görünüşünden belli olan birisinin kendisini çok duygulandırdığını aktaran Ergün, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Yaşlı bir amca bastonuyla yürürken kapıdaki yazıyı gördü. Çay içmediği halde bir miktar para verdi. Durumu da iyi değil ama yardım etti.”

“24 yıl önce bizim de evimiz yandı, onları en iyi ben anlarım”
Manavgat’ta televizyon ekranlarından gördüğü bir yaşlı çiftin kendisini çok etkilediğini, kendi evlerinin de 1997 yılında yanması nedeniyle onları en iyi anlayacak insanlardan birisi olduğunu dile getiren Ergün, “Orada mağdur durumda olduklarını gördüm. Nasıl evi alacağını, geri getireceğine dair feryadı vardı ekranlarda. Onu görünce duygulandık. 1997 yılında bizim de evimiz yanmıştı. Oradaki insanların ne kadar zor durumda olduğunu en iyi ben bilirim. O dönemde bize de yardım edildiğinde biraz rahatlıyorduk. İnşallah Allah niyetlerimizi kabul eder” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kürtün’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kürtün’de trafik kazası: 2 yaralı
Ateş savaşçıları o anları anlattı Bin 100 kilometreden Antalya’daki orman yangınlarına müdahale için gittiler Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir: “Başkan yardımcısı olarak değil, bir itfaiye eri olarak gerekeni yaptık”
YEREL HABERLER Ateş savaşçıları o anları anlattı Bin 100 ...
Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Gümüşhane´de 10 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Gümüşhane´de 10 dakikalık sağanak hayatı olumsuz ...
"Yaylanın Sultanları"ndan voleybol sahası talebi
YEREL HABERLER "Yaylanın Sultanları"ndan voleybol sahası talebi
“Yaylanın Sultanları” izlenme rekorları kırıyor Gümüşhane’nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık yaylasında voleybol oynayan yayla kızları videosu 10 milyon izlenmeyi geçti Hemen her gün kendi yaptıkları sahada voleybol oynayan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan voleybol sahası istedi
YEREL HABERLER “Yaylanın Sultanları” izlenme rekorları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.