Kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerden birisi Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek: “Çok şükür kadına yönelik cinayet noktasında da ender vilayetlerden birisiyiz”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerden birisi olan Gümüşhane’de idareci olmanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de 2021 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2.dönem toplantısı Vali Kamuran Taşbilek Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planının (2021205) tanıtımının yapıldığı, 1.dönem komisyon toplantısında alınan kararlar kapsamında yapılan çalışmalarla il eylem planı kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerden birisinin Gümüşhane olduğunu belirterek, “Buranın vatandaşı olmak ayrı bir gurur vesilesi. Buranın idarecisi olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Çok şükür kadına yönelik cinayet noktasında da ender vilayetlerden birisiyiz. Bu da bizim için bir kıvanç meselesi, mutluluk meselesi” dedi.

Ne Gümüşhane’de ne Türkiye’de ne de dünyada herhangi bir noktada kadına şiddet uygulanmasın temennisinde bulunan Vali Taşbilek, “Kadına yönelik cinayetler, kadına yönelik suç olaylarının dünyanın ve ülkemizin hiçbir yerinde olmasını istemiyoruz. Duamız, dileğimiz kadına şiddetin olmadığı bir dünyada beraber, sevgiyle, muhabbetle yaşamaktır. Kadın her şeyden önce annemiz, eşimiz, evlatlarımız, en kıymetlilerimiz. Önümüzdeki dönemin bugünlerden daha az şiddet ve daha az sıkıntıyla geçtiği bir dönem olmasını diliyorum” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ise 4. ulusal eylem planıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmaların sıfır tolerans ilkesiyle yürütüldüğünü ve kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu kaydeden İnan, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmalarda hazırlanan eylem planlarının önemli bir yere sahip olduğunu, 4.eylem planının temel amacının da “Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek” olarak belirlendiğini, yeni eylem planında 5 temel hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.