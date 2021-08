Gümüşhane’de ‘Bende varım’ kampanyası tanıtıldı Afet bölgelerine yardım için AFAD tarafından düzenlenen yardım kampanyası için bilgilendirme toplantısı yapıldı

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Türkiye’de son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından AFAD organizasyonunda başlatılan “Bende varım” temalı yardım kampanyası için Gümüşhane’de bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanları, protokol üyeleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, yakın zamanda Türkiye’de hem yangınlarla hem de sel felaketleriyle karşılaştığını belirterek, “Özellikle batı bölgelerinde büyük çoğunlukla olmak üzere ciddi orman yangınları, insanlarımızın hayatını etkileyen, yaşadıkları yerlerden çıkmalarına neden olan, belirli bölgelerde de can kaybının olduğu ciddi orman yangınlarımız yaşandı. Geçtiğimiz günlerde de benim meslek hayatım boyunca hiç görmediğim şekilde bir sel felaketi Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz ve ilçelerinde gerçekleşti. Çok büyük, içimizi acıtan, sızlatan büyük felaketler, afetler yaşadık. Gerek orman yangınlarında gerekse sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Devletin gerek orman yangınlarının olduğu bölgede gerekse sel afetinin yaşandığı bölgede insanların yaralarını sardığını ifade eden Taşbilek, “Devletimize Allah zeval vermesin. Çok büyük çalışmalarla insanlarımızın yaralarını sarıyor. Orada yapılması gereken ne varsa, alınması gereken tedbir, vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili yapılması gereken ne varsa başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun riyasetinde bütün Bakanlarımız bölgede. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını, bölgelerin tekrar yeniden ihya edilmesi, sıkıntıların giderilmesi noktasında canla başla büyük bir gayretle devletimizin bütün kurumları orada görev ifa etmekte, çalışmaları yapmaktalar” diye konuştu.

Devletin yaptıklarının yanında düzenlenen kampanyalar çerçevesinde milletin orada sıkıntı, mağduriyet yaşayan vatandaşlara kardeş eli uzatabilmesi için bir dizi çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Vali Taşbilek, “Düzenlenen kampanyaların amacı bizim bir ve beraber olduğumuzu, onların yaşadığı acıları bizim burada yüreğimizde hissettiğimizi Türkiye’nin her yerinde göstermek, onlara kardeşlik elimizi uzatmak, onların sıkıntılarını ülkenin her yerinden ulaşıp yardımlarına koşabilmek, sıkıntılarını giderebilmek” şeklinde konuştu.

Başlatılan yardım kampanyalarıyla Gümüşhane’de Belediyeler, Üniversite, sanayi odaları, esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bütün vatandaşların afet bölgelerindeki vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları nakdi ve ayni yardımlarla bir nebze de olsa hafifletmek amacında olduklarını dile getiren Vali Taşbilek, kampanya ile o bölgelerdeki vatandaşlara kardeşliği en üst düzeyde göstermek istediklerini söyledi.

Toplantıda daha sonra yardım kampanyasında neler yapılması gerektiği, hangi tür yardımların nasıl ulaştırabileceği, nakdi yardım organizasyonlarında esnaf odaları, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarının yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

