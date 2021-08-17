Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”

İHA

Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Covid19 salgınında aşılanma yüzdesi yüzde 53,1 olarak Türkiye'deki 6 kırmızı ilden birisi olan Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek vatandaşlara daha önce yaptığı aşı çağrısını yineledi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 53,1 olan ve bu rakamla Türkiye’de kırmızı kategorideki 6 ilden birisi olan Gümüşhane’de vatandaşların aşı olmaları için çalışmalar devam ediyor.
Sağlık çalışanlarının aşı yapmak için il, ilçe, belde ve köy köy gezdiği Gümüşhane’de en üst perdeden “Aşı olun” çağrısı da yapılıyor.

“Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”
Tüm iletişim araçların kullanıldığı çalışmalar kapsamında vatandaşlara seslenen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir. Bunun insani, vicdani sorumluluğu hepimize aittir. Ben gençlerimize ve aşı olmayan bütün vatandaşlarımıza lütfen aşımızı olalım diyorum” dedi.

“Bırakın üçüncü aşıları yapmak bir tarafa birinci aşıyı yaptırmayan insanlarımız var”
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 yıldır tüm dünyanın koronavirüs belasıyla mücadele ettiğini hatırlatan Vali Taşbilek, son günlerde Gümüşhane’deki vaka sayılarının arttığını belirterek, “Değerli vatandaşlarımız öncelikli olarak kendilerine tanımlanmış olan aşıları ivedilikle yaptırsın. En az 2 aşı yaptırmayan, kendisini aşılanmış saymasın. Devletimiz çok değerli imkanlar sundu, üçüncü aşıları insanlarımıza yapıyor. Bizde bırakın üçüncü aşıları yapmak bir tarafa birinci aşıyı yaptırmayan insanlarımız var. Ülke genelinde bugün belki 1718 milyon civarında bu şekilde aşı yaptırmayan insanımız var. İlimizde bu manada aşı aşırı oranında az görülen bölgeler içerisinde” diye konuştu.

“Bizim aşı olmamız demek toplumdaki bağışıklığı, koruyuculuğu engellemek demektir”
Gümüşhaneli vatandaşlardan ve özellikle gençlerden ricada bulunan Vali Taşbilek, “Birbirimizin, büyüklerimizin vebaline girmemek için, özellikle gençlerden bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bizim aşı olmamız demek toplumdaki bağışıklığı, koruyuculuğu engellemek demektir. Yani kendi annemize, babamıza, amcamıza, dayımıza, babaannemize, yakınlarımıza, en yakın komşumuza, yaşlı büyüklerimize bizim aracılığımızla zararımızın devam ediyor olması demektir. Maske, mesafe, temizlik bu işin aşıyla birlikte olmazsa olmaz bir diğer kuralı” ifadelerini kullandı.

“Gençler ‘Bize bir şey olmaz’ mantığıyla aşıdan uzak duruyor”
Devletin büyük bir seferberlikle bütün insanlarımıza aşı olma noktasında imkan sunduğunu fakat özellikle gençlerin aşıyla ilgili farklı sosyal mecralarda bilgiye dayanmayan, sadece dedikoduya ve olumsuz düşüncelere kapılarak ya da “Bize bir şey olmaz mantığıyla” aşıdan uzak durduğuna işaret eden Vali Taşbilek, toplumsal alanda maske ve mesafe kurallarından uzaklaşmaya başlandığına da dikkat çekerek “Dünya bu illetten tamamıyla kurtuluncaya kadar maskemizi terk etmememiz, maskenizi çıkarmamamız lazım” çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de ‘Bende varım’ kampanyası tanıtıldı Afet bölgelerine yardım için AFAD tarafından düzenlenen yardım kampanyası için bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de ‘Bende varım’ kampanyası tanıtıldı Afet ...
Kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerden birisi Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek: “Çok şükür kadına yönelik cinayet noktasında da ender vilayetlerden birisiyiz”
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetin en az olduğu illerden birisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.