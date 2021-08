Vali Taşbilek’ten aşı çağrısı “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Covid19 salgınında aşılanma yüzdesi yüzde 53,1 olarak Türkiye'deki 6 kırmızı ilden birisi olan Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek vatandaşlara daha önce yaptığı aşı çağrısını yineledi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 53,1 olan ve bu rakamla Türkiye’de kırmızı kategorideki 6 ilden birisi olan Gümüşhane’de vatandaşların aşı olmaları için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının aşı yapmak için il, ilçe, belde ve köy köy gezdiği Gümüşhane’de en üst perdeden “Aşı olun” çağrısı da yapılıyor.



“Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir”

Tüm iletişim araçların kullanıldığı çalışmalar kapsamında vatandaşlara seslenen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Aşıdan uzak durduğumuz her gün bilerek, bilmeyerek tanıdığımız, tanımadığımız bir insanın ölümüne vesile olmak demektir. Bunun insani, vicdani sorumluluğu hepimize aittir. Ben gençlerimize ve aşı olmayan bütün vatandaşlarımıza lütfen aşımızı olalım diyorum” dedi.



“Bırakın üçüncü aşıları yapmak bir tarafa birinci aşıyı yaptırmayan insanlarımız var”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 yıldır tüm dünyanın koronavirüs belasıyla mücadele ettiğini hatırlatan Vali Taşbilek, son günlerde Gümüşhane’deki vaka sayılarının arttığını belirterek, “Değerli vatandaşlarımız öncelikli olarak kendilerine tanımlanmış olan aşıları ivedilikle yaptırsın. En az 2 aşı yaptırmayan, kendisini aşılanmış saymasın. Devletimiz çok değerli imkanlar sundu, üçüncü aşıları insanlarımıza yapıyor. Bizde bırakın üçüncü aşıları yapmak bir tarafa birinci aşıyı yaptırmayan insanlarımız var. Ülke genelinde bugün belki 1718 milyon civarında bu şekilde aşı yaptırmayan insanımız var. İlimizde bu manada aşı aşırı oranında az görülen bölgeler içerisinde” diye konuştu.



“Bizim aşı olmamız demek toplumdaki bağışıklığı, koruyuculuğu engellemek demektir”

Gümüşhaneli vatandaşlardan ve özellikle gençlerden ricada bulunan Vali Taşbilek, “Birbirimizin, büyüklerimizin vebaline girmemek için, özellikle gençlerden bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Bizim aşı olmamız demek toplumdaki bağışıklığı, koruyuculuğu engellemek demektir. Yani kendi annemize, babamıza, amcamıza, dayımıza, babaannemize, yakınlarımıza, en yakın komşumuza, yaşlı büyüklerimize bizim aracılığımızla zararımızın devam ediyor olması demektir. Maske, mesafe, temizlik bu işin aşıyla birlikte olmazsa olmaz bir diğer kuralı” ifadelerini kullandı.



“Gençler ‘Bize bir şey olmaz’ mantığıyla aşıdan uzak duruyor”

Devletin büyük bir seferberlikle bütün insanlarımıza aşı olma noktasında imkan sunduğunu fakat özellikle gençlerin aşıyla ilgili farklı sosyal mecralarda bilgiye dayanmayan, sadece dedikoduya ve olumsuz düşüncelere kapılarak ya da “Bize bir şey olmaz mantığıyla” aşıdan uzak durduğuna işaret eden Vali Taşbilek, toplumsal alanda maske ve mesafe kurallarından uzaklaşmaya başlandığına da dikkat çekerek “Dünya bu illetten tamamıyla kurtuluncaya kadar maskemizi terk etmememiz, maskenizi çıkarmamamız lazım” çağrısında bulundu.

