Vali Taşbilek’ten köy ve mahalle muhtarlarına aşı çağrısı Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ve mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda il genelinde vaka sayılarının ciddi oranda arttığını belirterek Covid19 aşısı konusunda muhtarlardan destek istedi.

Covid19 salgını nedeniyle uzun zamandır geniş katılımlı olarak yapılamayan toplantı Sema Doğan Yaşam alanında gerçekleştirildi.

Toplantının amacını “Sizlerin dertleriyle hemhal olmak, sizleri dinlemek, muhabbet etmek, halinizi hatırınızı sormak, köy ve mahallelerimizin hem altyapıya yönelik hem sosyal hayatına yönelik sıkıntıları varsa sizlerden dinlemek istedik” olarak açıklayan Vali Taşbilek, “İhtiyaçlar ve sıkıntılarınız nelerdir? Bunları değerlendirmek, imkanlarımız nispetinde çözüm üretebilmek, koordinasyon noktasında bir eksiklik varsa onları burada en üst aşamada giderebilmek amacıyla bir araya geldik” dedi.

Muhtarlardan köylerde ve mahallelerde yaşayan vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olan, mağduriyeti olan, yaşlı, hasta olan ya da okuma güçlüğü içerisinde okuma imkanları olmayan çocuklar varsa onları devletin imkanlarıyla buluşturmak noktasında toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Vali Taşbilek, bütün dünyayı etkileyen Covid19 salgınında bugüne kadar köy ve mahalle muhtarlarının fedakarlık ve destekleriyle süreci yönetme gayretinde olduklarını söyledi.



“Son günlerde şehrimizde Covid19 vakaları çok ciddi oranda artıyor”

Gelinen noktada bugünlerde Gümüşhane’de koronavirüs vaka sayısının çok ciddi oranda arttığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Artık aşıya erişim o kadar kolay ki hiçbir randevu, hiçbir sıra beklemeksizin aşı programına alınan her vatandaşımız çok rahatlıkla aşıya erişebiliyor. Buralara kadar zahmet edip gelemeyen vatandaşlarımıza ise biz ayaklarına kadar gidip köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle sağlık ekiplerimize aşı programları uygulamaktayız. Lütfen sağlık teşkilatımızla, Sağlık Müdürümüzle irtibatlı olarak köylerimizde aşı olmamış, hedef nüfus içerisinde olup da aşısını olmamış kim varsa ulaşıp onlara aşıyı anlatalım. Özellikle gençlerimizde böyle bir sıkıntı söz konusu. Lütfen yönlendirin. Onların sosyal mecralardan edindikleri bilgilerin bilgiye ve bilime dayalı olmadığını onları anlatmaya çalışalım” diye konuştu.



“Aşı olmamak demek vebale girmek demektir”

Aşı olunmayan her gün bilerek yada bilmeyerek herhangi bir insanın veya en yakın akraba, çok sevilen birilerinin ölümüne sebebiyet vermek demek olduğunu yineleyen Vali Taşbilek, “Bu vebal güzel Gümüşhane'de insanların kaldırabileceği bir vebal değildir. Bizim insanlarımız çok iyi insanlardır, çok vicdanlı insanlardır. Kendilerinden emin olunan insanlardır. Onlardan kaynaklanan bir sıkıntıyla burada herhangi bir vatandaşımızın hasta olması, ölümüne sebep olması bizim Gümüşhaneli güzel insanlarımızın kabul edebileceği, vicdanlarında tutabileceği bir husus değildir” şeklinde konuştu.



“2 doz aşı olmayan insanların aşı olmadığı bilimsel otoritelerce kabul ediyor”

Toplum önderleri, köylerin liderleri olarak muhtarlardan en büyük istirhamının bu olduğunu dile getiren Vali Taşbilek “Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmayan kim varsa onları bizim arkadaşlarımızla buluşturmamız, onları ikna etmenizi istiyoruz. Devletimiz yeni bir karar aldı. Bir takım sosyal alanlara, faaliyet alanlarına aşılı olmadığı zaman muhakkak PCR testleriyle girilecek, buna okullarımızda dahil. Biz haftada 2 gün öğretmenlerimizden bile aşı olmayanlardan PCR testi alacağız. Vatandaşlarımız da şurada herhangi bir faaliyete, sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek istediğinde bile, maça girmek istediğinde bile bunun çok önemli bir şey olduğunu bilmeleri lazım. Şuan bizim belki ülkemizin en önemli sorunu aşı olmaması. Delta plus varyantı çok tehlikeli ve şuanda yüzde 90’ın üzerinde. Delta varyantı dediğimiz bir türle karşı karşıyayız. Bunun daha tehlikelileri gelebilir. Bu süreç içerisinde zinciri kırma noktasında bu aşılarımızı çok hızlı bir şekilde yaptırmalıyız. 2 doz aşı olmayan insanların aşı olmadığı bilimsel otoritelerce kabul ediyor. Yani bir insanda bağışıklık oluşabilmesi için, bir antikor gelişebilmesi için, onun virüsün olumsuz etkilerine karşı dayanıklı ve duyarlı olabilmesi için muhakkak 2 doz aşı olması lazım” ifadelerini kullandı.



“Dünyada bu aşıya ulaşmak isteyip de ulaşamayan milyarlarca insan var”

Yaşlılardan ziyade orta yaş grubu ve özellikle genç kuşakta ciddi bir aşısızlığın söz konusu olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, “Pandeminin ilk döneminde maskemesafetemizlik vardı. Çünkü o zaman aşı yoktu. Şu anda aşımız var. Devletimiz her türlü imkanı sunarak aşıyı sizlerle buluşturmak istiyor. Dünyada bu aşıya ulaşmak isteyip de ulaşamayan milyarlarca insan var. Dünyada aşıya erişimdeki zorluklar vesilesiyle insanlar aşı için mücadele ederken bizim kapımıza kadar gelen böyle bir imkanı reddetmememiz lazım. İnsan kendini belki düşünmüyor ama başka insanları düşünerek aşımızı muhakkak olmamız lazım” dedi.



“Maske takma noktasındaki hassasiyeti bütün vatandaşlarımıza tekrar bekliyoruz, tehlike geçmiş değil”

Gümüşhane ve ilçelerinde maskeden uzaklaşma gibi bir husus gördüklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Sanki herkes aşı olmuş da bu zincir kırılmış gibi. Biz her şeyi cezayla, polisiye tedbirlerle yapmak taraftarı da değiliz. Bizim insanlarımız bizim davranışlarımıza, ikazlarımıza bugüne kadar Allah razı olsun fazlasıyla rağbet gösterdiler. Bizim onlara yaklaşımımız çerçevesinde onlar her daim bize yardımcı oldular. Özellikle maske takma noktasındaki hassasiyeti bütün vatandaşlarımıza tekrar bekliyoruz. Tehlike geçmiş değil. Daha aşısını bile tamamlayamamış bir toplum yapısı içerisinde maskemizden uzaklaşırsak büyük tehlikeler yaşarız. Aşımızla beraber lütfen maskelerinize de devam edelim. Maskelerinizi çıkarmayalım. Çünkü en büyük koruyucu şu aşamada aşıyla birlikte maske. Bunlardan vazgeçersek gerçekten toplumumuzun kaldıramayacağı yükler ile karşılaşırız” şeklinde konuştu.



“Okulların açılmasıyla tekrar virüsün buluşmasını engelleyecek davranışlardan, eksikliklerden, ihmallerden uzak duralım”

1,5 yıldır okulların kapalı ve çocukların da evlere kapalı olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Yarın okulların açılmasıyla tekrar virüsün buluşmasını engelleyecek davranışlardan, eksikliklerden, ihmallerden uzak duralım. Köylerde, mahallelerde bütün velilerimizi tekrar ikaz edelim. Yarın çocuklarımız okula giderken gelip evinde güvenli bir ortam yoksa evindeki hastalığı tekrar okullara götürecek. Bütün okullarda bu hastalığın yayılımına sebebiyet verecekler. Bunların hepsi bizim için çok önemli, çok kıymetli. Ayrıca kamu görevlisi arkadaşlarımızla kurumlarındaki bütün personeli gözden geçirerek aşı ile alakalı eksiklikleri olan, aşı olmayan personelleri varsa gözden geçirip onların da bu zincire dahil edilmesini sağlamaları büyük önem arz etmekte” ifadelerini kullandı.

Vali Taşbilek’in konuşmasının ardından söz alan köy ve mahalle muhtarları talep ve sıkıntılarını aktardı.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Cengiz Atalay, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Alçıkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, kamu kurumlarının il müdürü ve şube müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

