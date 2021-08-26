Gümüşhanespor’dan transfer atağı 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhanespor’dan transfer atağı 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı

İHA

Gümüşhanespor’dan transfer atağı 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Yeni sezonda TFF 3.lig, 3.grupta mücadele edecek olan Gümüşhanespor’da transfer yasağının kaldırılmasının ardından teknik heyet yenilenirken bugüne kadar 17’si dış 5’i iç transfer olmak üzere toplam 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı.
Transfer yasağını kaldıran Gümüşhanespor ligin başlamasına sayılı günler kala hızlı bir atılım yaparak çok sayıda oyuncuyu renklerine bağladı.
Teknik direktörlük görevine Ekrem Onuk’u getiren kulüp kaleci antrenörlüğüne Levent Çekal’ı, yardımcı antrenörlüğe Mehmet Yılmaz’ı ve atletik performans antrenörlüğüne Nevzat Kafadaroğlu’nu getirdi.
Oyuncu kadrosunu da yenileyen Gümüşhanespor’da şuana kadar 17 dış transfer gerçekleştirilirken kırmızıbeyazlı formayı terleten 5 eski oyuncuyla da sözleşme yenilendi. Transfer sürecinin devam ettiği ve yeni transferlerin devam edeceği öğrenildi.
Kendisini yeniden kırmızıbeyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atan Gümüşhanespor kaptanı Tekin Adar ise transfer yasağının kaldırılması sürecinde fedakarlık gösteren takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kulüp yöneticileri Fikret Orak ve Erol Ocaklı’nın katıldığı imza töreninde yeni sözleşmeye imza atan Adar, “Gümüşhanespor son 4 yıldır ekonomik olarak zor günler geçirdi. Yapılan kongrelerin son ikisinde ise başkan adayı da çıkmadı. Belediye Başkanımız Ercan Çimen kulübe destek oldu, yönetim oluşturuldu. Ligde kalmak, transfer yasağını kaldırmak için büyük uğraş verdi. Yeni yönetimimizin iyi niyetini gören ve transfer yasağının açılması için alacaklarından feragat gösteren tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gümüşhanespor yaşamalı ki binlerce futbolcu kardeşimize ekmek kapısı olsun, destek olsun. Gümüşhanespor yaşasın ki şehirdeki sporseverlerin gurur olmaya devam etsin” ifadelerini kullandı.
Gümüşhanespor formasını 190 defa terleten takım kaptanı Tekin Adar, kırmızı beyazlı forma altında 41 gol atıp ve 62 asist yapma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Taşbilek’ten köy ve mahalle muhtarlarına aşı çağrısı Gümüşhane’de köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Vali Taşbilek’ten köy ve mahalle muhtarlarına aşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.