Gümüşhane’de mantar zehirlenmesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde doğadan topladıkları mantarları pişirip yiyen aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Karadere köyünün Zabuk mevkiinde yaşayan Karakuş ailesi kırsal bölgeden topladıkları mantarları evlerine getirerek pişirip yedi. Mantarları yedikten bir süre sonra fenalık geçiren aile bireyleri Hasan (76), Hacer (66), Hüseyin (65), Hasan (65) ve Fatma Karakuş (89) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yedikleri mantardan zehirlenen ve durumu ağır olan Hasan Karakuş (76) aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, Hacer Karakuş (66) ise Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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