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Gümüşhane’de derelere 10 bin alabalık daha bırakıldı Son 9 yılda derelere bırakılan balık miktarı 267 bin oldu

İHA

Gümüşhane’de derelere 10 bin alabalık daha bırakıldı Son 9 yılda derelere bırakılan balık miktarı 267 bin oldu

Gümüşhane’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içinde derelere 10 bin, son 9 yılda ise 267 bin doğal alabalık yavrusu bırakıldı.
DKMP tarafından yürütülen proje kapsamında Torul ilçesinde bulunan Çit deresine MaçkaAltındere Alabalık Üretim Merkezinde tabii su kaynaklarında üretilen 4 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.
Aynı dereden alınan anaçlardan üretilen kırmızı benekli yavru alabalıklar Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahmut Şahinöz tarafından Çit Deresi’ne salındı.
Zarar görmüş ve doğal popülasyonun azaldığı akarsularda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi” kapsamında Gümüşhane’de 2021 yılında derelere 10 bin alabalık bırakıldığını kaydeden DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, projenin amacının orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynaklarının korunması, yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ve orman köylüsünün sosyoekonomik yönden kalkındırılması olduğunu söyledi.
Gümüşhane’de Çit, Dağdibi ve Balahor derelerinden alınan anaçlar kullanılarak MaçkaAltındere Alabalık Üretim Merkezinde tabii su kaynaklarında üretilen yavru balıkların yine bu derelere salındığını kaydeden Aydın, bu yıl Balahor deresi Çimenli köyü mevkiine 3 bin, Çit deresine 4 bin ve Dağdibi köyüne 3 bin olmak üzere toplam 10 bin doğal alabalığın, 2012 yılından bugüne kadar ise Gümüşhane derelerine 267 bin doğal alabalık salımı yapıldığını sözlerine ekledi.

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