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Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra açılıyor

DHA

Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra açılıyor


Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) -GÜMÜŞHANE'de 2015 yılında yapımı tamamlanan ancak zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi uygulandı.Taşınma işlemleri başlatılan hastane gelecek ay hizmete açılacak. İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici "Hastane ile ilgili hiçbir sorun kalmadı" dedi. 
Kentte, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015´te tamamlandı. Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 6 yıldır hizmete açılamadı. Hastanenin hizmete açılması için daha önce bina zemin güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. AFAD tarafından hazırlanan proje ile hastanenin kuzey ve güney cephesinde bulunan kayalık alanlardan yaklaşık 390 bin metreküp hafriyat çıkarıldı, ağırlık yapan yamaçta molozlarının temizlenmesinin ardından 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örüldü.
RİSK KALKTI HASTANE AÇILIYOR
Proje ile zemin kayması riski ortadan kaldırılan hastanede açılma işlemlerine geçildi. Hastanenin, gelecek ay içerisinde hizmete açılması hedefleniyor. 6 yıldır açılmayı bekleyen yeni devlet hastanesinin içi de ilk kez DHA tarafından görüntülendi.
`ŞU AN BİR OLUMSUZLUK YOK´
İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, hastane ile ilgili hiçbir sorunun kalmadığını söyledi. Necip Yemenici, "Hastanemiz içerisinde diyaliz sistemi olsun, oksijen sistemleri olsun ameliyathane sistemleri olsun bunlarla ilgili bakımlar tekrar gözden geçirilerek, varsa eksikleri tamamlanarak hızlı bir şekilde taşınma sürecine başlamış olacağız. İnşallah en kısa sürede hastanemizi Gümüşhanelilerin hizmetine sunmuş olacağız. Ekim ayı içerisinde hastanemizi hizmete açacağız. İnanıyorum ki Gümüşhaneliler oradan hizmetin en güzelini en kalitelisini almış olacak. Doktorlarımızın doktor eksiklikleri var bununla ilgili çalışmalarımızı başlatacağız. Yeni hastanemizde daha güçlü bir hekim kadrosuyla hizmet vereceğiz. Hastanedeki bütün eksiklikler tamamlandı, şu anda hiçbir olumsuzluk yok en kısa sürede hizmete açacağız" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN-Sinan UÇAR
2021-08-29 10:36:50

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