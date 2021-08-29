Gümüşhane’de 2 ev ve ahır küle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 2 ev ve ahır küle döndü

İHA

Gümüşhane’de 2 ev ve ahır küle döndü

Gümüşhane’nin merkeze bağlı ve en uzak köyü olan Boğalı'da çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, köyün Kacili Mahallesi'nde Üzeyir Demirbilek ve İsmet Anaç’a ait evlerde sabah erken saatlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.
Binaların ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde olan vatandaşlar ve çocuklar kendilerini pencerelerden dışarıya atarak kurtardı. Komşularının yardımıyla da evlerinin altındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları kurtaran vatandaşlar daha sonra yangına müdahale etti.
Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki köyde çıkan yangına müdahale ve soğutma çalışması yaptığı olayda vatandaşlar panikle cep telefonlarını bile evde unuttular, küle dönen ev ve ahırlarda kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı.
Evleri küle dönen vatandaşların köyde boş olan 2 eve yerleştirileceği, okulların açılmak üzere olduğu dönemde mağdur olan vatandaşların zor zamanda kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra açılıyor
YEREL HABERLER Heyelan riski kaldırılan hastane, 6 yıl sonra ...
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sportif direktör oldu
YEREL HABERLER Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sportif ...
Bu traktör diğerlerinden çok farklı Avrupa’daki traktörlerden esinlenerek garajında kendi traktörüne joystick yaptı Niyazi İnci’nin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu ifade ettiği “İmparator” isimli traktöründe yeni hedefi uzaktan kumandayla drone kullanır gibi traktörü kullanmak
YEREL HABERLER Bu traktör diğerlerinden çok farklı Avrupa’daki ...
Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama işlemine başlandı
YEREL HABERLER Gümüşhane-Bayburt Havaalanında pistin asfaltlama ...
Gümüşhane’de derelere 10 bin alabalık daha bırakıldı Son 9 yılda derelere bırakılan balık miktarı 267 bin oldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de derelere 10 bin alabalık daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.