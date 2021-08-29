Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ŞiranÇamoluk karayolunda ilerleyen Ali Aktaş (40) yönetimindeki 41 AFY 578 plakalı otomobil, Sarıca köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı.

Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayan sürücü Aktaş ağır yaralanırken, eşi Saniye (38), çocukları Ömer Aziz (10), Onur Elyasa (7) ve Fatmanur (2) hafif şekilde yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yaralılardan sürücü Aktaş’ın duran kalbi burada çalıştırıldıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aktaş hayatını kaybetti.

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