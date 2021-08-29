Otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğur AYDIN/ŞİRAN(Gümüşhane), (DHA) GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, takla atan otomobilin camından savrulan sürücü Ali Aktaş (40) hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıca köyü bölgesinde, Şiran-Çamoluk kara yolunda meydana geldi. Ali Aktaş idaresindeki 41 AFY 578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilin camından fırlayan sürücü ile eşi Saniye (38), çocukları Ömer Aziz (10), Onur Elyasa (7) ve Fatmanur Aktaş (2) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdaheleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan aileden sürücü Ali Aktaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur Aydın

2021-08-29 17:32:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.