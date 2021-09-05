TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Ceyhanspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Ceyhanspor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Ceyhanspor: 0

TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile 00 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
18. dakikada karşılaşmanın ilk ciddi atağı konuk ekip Ceyhanspor’dan geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta, kale çizgisine kadar inen Kudret Oben Saraçoğlu’nun arka direğe ortasını takip eden Akın Açık’ın sert vuruşu keleci Cengiz Biçer’in bakışları arasında az farkla auta gitti.
72. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Aziz Ceylan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Köroğlu’nun yakın mesafeden vuruşu az farkla auta gitti.
83. dakikada ise Gümüşhanespor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sertan İrkilmez’in ortasını ceza sahasında iyi kontrol eden Murat Torun müsait durumdaki Halil İbrahim Boşnak’ı gördü. Boşnak müsait pozisyonda iyi vuramayınca takımını mutlak bir golden etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Mithat Levent xx, Recep Gündüz xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedemen xx, Sertan İrkilmez xx, Tekin Adar xx (Oktay Pop dk. 67 xx), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx, Göksel Serhan Durmuş xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 46 xx), Umut Aslan xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Sancar Yıldırım xx, Mustafa Aydoğan Aydoğdu xx
Yedekler: Burak Karabacak, Onur Emre Yaldız, Yusuf Yağmur, Batuhan İhsan Uçan, Emre Kömürcü
Teknik Direktör: Mehmet Yılmaz
Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük xx, Ziya Şakir xx, Selçuk Öztürk xx (Okan Saraçoğlu dk.82 xx), Aziz Ceylan xx (Mert Polat Keklik dk. 88 ?), Kudret Oben Saraçoğlu xx, Abdulkadir Çelik xx (Mustafa Köroğlu dk.65 xx) Zekeriya Çakırca xx, Akın Açık xx (Fatih Yılmaz dk. 65 xx), Mert Canpolat xx, Muhammet Şahin xx, Fatih Kara xx
Yedekler: Yunus Emre Karahan, Serkan Sarıkaya, Yunus Nas
Teknik Direktör: Tayfun Şirin
Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Sertan İrkilmez (Gümüşhanespor), Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Kara (Ceyhanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Her yere yavru keçileri ile gidiyor Gümüşhane’de yaşayan İzzettin Bilici’nin “Fındık” ve “Kara Kız” adını verdiği yavru keçileri nereye gitse kendisinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Her yere yavru keçileri ile gidiyor Gümüşhane’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.