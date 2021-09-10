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Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzuyla 50 öğrenci yüzme öğreniyor

İHA

Çocuklar yüzme öğrensin diye 40 günde yüzme havuzu kuruldu Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kurulan portatif yüzme havuzuyla 50 öğrenci yüzme öğreniyor

Gümüşhane’nin nüfusça en küçük, rakım olarak en yüksek ilçesi olan Köse’ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından portatif yüzme havuzu kuruldu. Havuz hizmete açılır açılmaz 50 çocuk yüzme öğrenmeye başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Gümüşhane il merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin en az nüfuslu olmasına karşın denizden bin 570 metre yüksekliğiyle en yüksek rakımdaki ilçesi olan Köse’ye hem daha kısa sürede yapılan hem de daha ekonomik olan portatif yüzme havuzu kuruldu.
İlçe stadyumunun yanında yaklaşık 40 günde tamamlanan havuzun devreye girmesiyle Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenörü görevlendirilerek havuz hizmete açıldı.
İlk günden itibaren yoğun ilgi gören tesiste özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu 50 çocuğa öğretiliyor. Haftanın 4 günü hizmet veren portatif yüzme havuzu 8x16 metre boyutlarında ve 1.30 metre derinliğinde.
TÜİK’in 2020 yılı rakamlarına göre ilçe genelinde 7 bin 500, ilçe merkezinde ise 5 bin 200 kişinin yaşadığı Köse’de kurulan tesisin ilk müdavimlerinden 7. sınıf öğrencisi Kerim Kaan Vural, yüzmeyi bilmediğini fakat ilçede açılan havuz sayesinde yüzme öğreneceğini söyledi.
Arkadaşlarına da bu sporu önerdiğini kaydeden Vural, “Bence güzel olmuş. Herkesin eğleneceği bir alan. Bizden hariç başkaları da geliyor. Daha önce burada havuz olmadığı için yüzme bilmiyorduk. İlk kez havuz yapıldı. Bize burada yüzme imkanlarını veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz” dedi.
İlçe sakinlerinden 6. sınıf öğrencisi Alperen Şimşek ise kurs açıldığını duyduğundan beri burada yüzdüğünü belirterek, “Kösemiz artık daha iyi yüzme bilecek. Çok mutluyuz. Eskiden bir yerde yüzemiyorduk. Bizde artık burada yüzme öğrenebiliyoruz. Herkes yüzme bilmeli. Köse’de yüzme bilmeyen kalmasın” diye konuştu.
İlçenin ilk yüzme havuzunda eğitim veren antrenör Mehmet Safa Ekicioğlu da bakanlık tarafından Köse’de kurulan portatif yüzme havuzunda eğitimlerin devam ettiğini ve şu an için 50 sporcuyla devam ettiklerini aktararak, “Kurslarımızda çocuklar gelirken şevkle, heyecanla, sevgiyle geliyorlar. İlk başladığımızda ‘hocam ne zaman yüzüyoruz, kaç saat yüzüyoruz’ diyerek tepkiler veriyorlardı. Şimdi çoğu çocuğumuz yüzmeyi öğrendi ve mutlular. Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Buraya, bu çocuklara ulaştıkları için. 5 bin 200 kişilik nüfuslu Köse ilçemizde gerçekten çocuklar iple çekiyor havuz saatlerini. Okulların açılmasıyla, havaların soğumasıyla birlikte bir azalma oldu ama onun dışında çocuklarımız istikrarlı bir şekilde yüzmeye geliyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sporu alt tabakaya yaymak istiyoruz. Gönül ister ki tüm ilçelerimize açılsın” şeklinde konuştu.
Yüzme havuzunu herkesin gelip görmesini, diğer ilçelerden, köylerden vatandaşların çocuklarını getirmesini isteyen Ekicioğlu, “Su gerçekten önemli bir şey. Atalarımızın dediği gibi insan bir kaşık suda boğulabiliyor onun için yüzme öğrenmemiz lazım. Bunun küçüğü, büyüğü fark etmez. Fiziki olarak, anatomik olarak 5 yaşındaki çocuğun jimnastik ve yüzmeyle spora başlamasının ileriki yaşlarda fiziği, postürü, duruşu gelişiyor. Onun için aileler yüzme eğitimini temel olarak almalı” cümlelerine yer verdi.

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